Gelsenkirchener Polizei sucht mit Foto nach einem Dieb

Schalke-Nord. Per Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Gelsenkirchener Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb, der Lkw nach Beute durchstöbert hat.

Per Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Gelsenkirchener Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb, der Lkw nach Beute durchstöbert hat: Ergebnis: Zwei gestohlene Mobiltelefone und ein geklautes Portemonnaie.

Täter hatte es auf Lkw abgesehen

Die Diebstähle ereigneten sich bereits am Freitag, 1. März 2019, gegen 12.20 Uhr. Seinerzeit entwendete der mutmaßliche Täter an der Werftstraße in Schalke-Nord aus einem Lkw ein Portemonnaie und ein Mobiltelefon. Zwischen 12.50 und 13.55 Uhr soll der Mann erneut ein Mobiltelefon aus einem weiteren Lkw an einer Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Straße gestohlen haben.

Wer kann diesen Mann identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Polizei. Foto: Foto: Polizei

Videokameras filmten den Täter

Videoüberwachungskameras filmten den Täter. Das Amtsgericht Essen hat die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben, da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365 8224 (KK22) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).