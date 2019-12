Die Gelsenkirchener Polizei hat am Dienstag und Mittwoch zwei Haftbefehle vollstreckt. Bei einer Person klickten sogar die Handschellen: Haft.

Gelsenkirchener Polizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat am Dienstag und Mittwoch zwei Haftbefehle vollstreckt. Bei einer Person klickten die Handschellen, der Mann wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Geldstrafe statt Haft: Frau bezahlt ersatzweise 450 Euro

Am Dienstag überprüften Polizisten gegen 13 Uhr einen 31-Jährigen an der Horster Straße. Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Betruges vor. Er wurde in die JVA gebracht. Am Mittwoch, gegen 0.20 Uhr, nahmen die Beamten eine 24-jährige Frau an der Cäcilienstraße in Resse fest. Gegen die Frau aus Gelsenkirchen bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen nach einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Gesuchte wurde zur Polizeiwache gebracht. Nachdem sie die ersatzweise geforderte Geldstrafe in Höhe von 450 Euro bezahlt hatte, konnte die 24-Jährige die Wache wieder verlassen.