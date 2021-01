Ein 57-Jähriger Gelsenkirchener ist am Dienstagabend vor der eigenen Haustür von zwei bislang unbekannten Männern ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben.

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein 57-jähriger Gelsenkirchener ist in der Altstadt vor der eigenen Haustür ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Raub in der Altstadt: Zwei bislang unbekannte Männer haben am frühen Dienstagabend, 5. Januar, einen Gelsenkirchener vor der eigenen Wohnung ausgeraubt. Als der 57-Jährige gegen 19.13 Uhr vom Einkauf nach Hause zurückkehrte, standen die zwei Männer vor seiner Haustür und hätten ihn nach einer Zigarette gefragt, berichtet die Gelsenkirchener Polizei in einer Mitteilung.

Gelsenkirchener wird vor der eigenen Haustür ausgeraubt

Dies verneinte er und wurde daraufhin von einem der Tatverdächtigen gegen die Hauswand gedrückt. Der andere Mann entwendete in der Zeit die Geldbörse aus der Hosentasche des Gelsenkircheners. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Heinrich-König-Platz.

Die beiden Flüchtigen sollen circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur sein. Einer der Täter trug zur Tatzeit einen Dreitagebart, eine schwarze Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Mütze. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können. Zeugen können ihre Hinweise an die Gelsenkirchener Polizei unter 0209/365 8112 (Kriminalkommissariat

21) oder 0209/365 8240 (Kriminalwache) richten.

· Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

· Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

· Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook