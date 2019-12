Gelsenkirchens Haushalt 2020: Rot-grüne Gedankenspiele?

Gelsenkirchen hat es wieder geschafft: Auch für 2020 hat der Rat der Stadt einen ausgeglichenen Haushalt verabschiedet. Das ist – angesichts zu beachtender Regeln – eine gute Nachricht. Eigentlich hat Gelsenkirchen als Stärkungspaktkommune gar keine andere Wahl. Der Duft eines defizitären Haushalts würde nur den Sparkommissar anlocken. Den will hier keiner haben.

So sind ganz große Sprünge weiterhin nicht möglich. Zu groß ist die Last, die Gelsenkirchen vor sich her schiebt. Um sich die Dimensionen vor Augen zu führen: Einem 1,1-Milliarden-Euro-Haushalt stehen 633 Millionen Euro Altschulden gegenüber. Es deutet sich zurzeit an, dass es eine Lösung für diese Problematik geben könnte. Möge das so sein, im Interesse Gelsenkirchens!

Gelsenkirchener Grüne setzten nahezu alle Forderungen durch

Bei der Einbringung des Haushalts plante die Kämmerei mit einem leichten Überschuss von 2,4 Millionen Euro. Gut die Hälfte davon wird nun für Projekte eingesetzt, die die Grünen haben wollten. Sie setzten in Verhandlungen mit der SPD nahezu alle Forderungen durch. Ein großer Erfolg, weshalb sie dem Etat diesmal zustimmten. Sie stellten aber auch gleich klar: Das sei eine isolierte Entscheidung; ein Hinweis auf eine rot-grüne Zusammenarbeit nach der Kommunalwahl sei das nicht.

Ob das die SPD genauso sieht? Die Sozialdemokraten wissen genau: Am 13. September 2020 ist die absolute Mehrheit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit futsch. Insofern schadet es ja nicht, wenn man zu einem potenziellen Partner jetzt schon mal nett ist – und nicht erst dann, wenn man es muss.