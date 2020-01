Ausstellung: Wertschätzung für Gelsenkirchener Gesamtschule

Sie steht für die Demokratie und macht Politik besonders für junge Menschen greif- und erlebbar: die Wanderausstellung des NRW-Landtags. Seit Mittwoch ist genau diese Ausstellung an der Gesamtschule Ückendorf (GSÜ) zu Gast – Schulleitung, Lehrer und die Schüler freuen sich gleichermaßen darüber. Aus besonderem Grund.

„Wertschätzung“ für eine besondere Gelsenkirchener Schule

„Wir sehen das als Wertschätzung an“, betont Schulleiter Achim Elvert während der Ausstellungseröffnung, zu der auch die Erste Vizepräsidentin des Landtags, Carina Gödecke, Gelsenkirchens erste Bürgermeisterin, Martina Rudowitz, und der SPD-Landtagsabgeordnete für Gelsenkirchen, Sebastian Watermeier, gekommen sind. Wertschätzung für eine besondere Schule – die in einem besonderen Stadtteil liegt, in dem einige Bereiche als Problemviertel gelten.

Die Erste Vizepräsidentin des NRW-Landtags, Carina Gödecke SPD), eröffnete mit eindringlichen Worten die Schau vor 55 Schülern der Gelsenkirchener Gesamtschule Ückendorf . Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

In der Aula der GSÜ ist derweil die Demokratie ganz anschaulich eingekehrt: Die Ausstellung des Landtags ist dem echten Plenarsaal in Düsseldorf nachempfunden, mit Rednerpult in der Mitte. Und auf der anderen Seite, da gibt es eine ganze Menge an Informationen – etwa zum Land NRW, über die Aufgaben des Parlaments und der Abgeordneten, über das Wahlsystem oder über das Landtagsgebäude. MdL Sebastian Watermeier betonte, dass die Ausstellung „ein lebendiges Bild davon vermittelt, wie wir im Landtag arbeiten“.

55 Schüler aus der Oberstufe der GSÜ sind bei der Eröffnung dabei

An diesem frühen Nachmittag sind 55 Schüler aus den Sozialwissenschaftskursen der Oberstufe gekommen, um bei der Eröffnung dabei zu sein. Sie haben sich vorbereitet, Fragen erdacht, die den Vertretern aus der Politik stellen werden.

Die folgen nach dem offiziellen Teil – bei dem Carina Gödecke ganz eindringliche Worte an die Schüler richtet. Sie sieht die Demokratie in diesen Tagen als „bedroht", weil viele „die Demokratie für so ganz selbstverständlich halten". Die Demokratie lebe vom gesprochenen Wort, sie sei eine „Sache zum Mitmachen für Jedermann". Gödeckes Appell an die GSÜ-Schüler: „Nutzen Sie diese Chance, machen Sie mit bei der Demokratie!"

Landtagsausstellung ist noch bis zum 16. Januar an der GSÜ zu sehen

Noch bis zum 16. Januar ist die Landtags-Ausstellung an der Bochumer Straße 190 zu sehen. Sie kann nicht nur von den Schülern der GSÜ und der Abendrealschule besucht werden, sondern auch von allen anderen Schülern der weiterführenden Schulen in Gelsenkirchen.