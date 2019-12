Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großes Lob für den Oberbürgermeister

Der Etat für die Ausstattung hat sich in den all den Jahren nur unwesentlich verändert, erinnert sich Dorra. Zuletzt in seiner Zeit mit Bernd Schindowski (2006 bis 2009) waren es 20.000 bis 30.000 Euro je Produktion.

Besonders großes Lob hat der langjährigste Mitarbeiter des MiR für Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski. „Wie er trotz der Finanzlage der Stadt und der Struktur für das Theater einsteht, das Haus unterstützt, ist einmalig.“