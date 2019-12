Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüner Ausgleich für die Lungen

Parklandschaften aus ganz unterschiedlichen Epochen prägen Gelsenkirchen. So unterschiedlich, wie sie gestaltet sind sie, so verschieden ist auch ihre Entstehungsgeschichte. Und so trifftig sind die Gründe, sie zu errichten.

Fast immer spielte der Bergbau in der Stadt der 1000 Feuer die wesentliche Rolle bei der Entstehung der grünen Lungen. Denn man hatte erkannt, dass Steinkohlebergbau, Eisen- und Stahlindustrie Landschaft zerstörten und die Menschen aus gesundheitlichen Gründen und wegen der schweren Arbeit einen Ausgleich brauchten.