Hamburgerin schreibt Dankbrief an Gelsenkirchener Feuerwehr

Gelsenkirchen Weil die Gelsenkirchener Feuerwehr ihrem Sohn das Leben gerettet hat, hat sich Ursula Hülss persönlich bei den Rettern bedankt.

Die Feuerwehr kommt immer, wenn Menschen in Gefahr sind. Und das an jedem Tag rund um die Uhr. Unvorstellbar, wenn es nicht so wäre. Nicht selten bleibt in der Hektik des Einsatzes oder auch danach ein Wort des Dankes für den Einsatz der Rettungskräfte auf der Strecke. Jetzt aber hat die Gelsenkirchener Feuerwehr ein ganz persönliches Dankeschreiben aus dem fernen Hamburg bekommen.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr rettet Gelsenkirchener (55) das Leben

Ursula Hülss hat den Brief an den Gelsenkirchener Feuerwehrchef Michael Axinger verfasst. Die Hamburgerin ist sich sicher, dass nur „das schnelle und professionelle Eingreifen der Feuerwehr“ ihrem Sohn Andreas das Leben gerettet hat.

Gerettet, weil der seinerzeit 55-jährige Gelsenkirchener bereits bewusstlos und „handlungsunfähig“ in der Wohnung lag, Das Feuer brach am 25. März zu nachtschlafender Zeit um 3.13 Uhr in dem Mehrfamilienhaus an der Overhofstraße in Schalke aus. Als die Retter eintrafen, quoll schon dichter beißender Rauch aus dem dritten Obergeschoss.

Gelsenkirchener lag bewusstlos in brennender Wohnung

„Sieben Personen konnten damals von den Einsatzkräften unverletzt aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden“, erinnert sich Feuerwehrsprecher Carsten Jost an die Brandnacht. Ein achter Bewohner aber, eben der Sohn der Hamburgerin, war allerdings noch nicht unter den Geretteten.

Also kämpfte sich ein Löschtrupp unter Atemschutz in die verrauschte Wohnung des Gelsenkircheners vor. Die Retter fanden Andreas bewusstlos in der Wohnung auf dem Boden liegend. Der Brandherd in der Küche war schnell ausgemacht und die Flammen erstickt.

Behandlung in der Überdruckkammer des Gelsenkirchener Bergmannsheils

Per Notarzt und Rettungswagen kam der Gelsenkirchener ins Krankenhaus. Wegen einer Rauchgasvergiftung wurde er im Bergmannsheil mit reinem Sauerstoff in einer speziellen Überdruckkammer behandelt. „Nach mehrwöchiger Behandlung im Krankenhaus und anschließender Reha hat er sich inzwischen gut erholt“, berichtet Ursula Hülss über die gesundheitlichen Fortschritte ihres Sohnes Andreas.

Hamburger Mutter: Werde der Feuerwehrmannschaft ein Leben lang dankbar sein

„Ich werde der Feuerwehrmannschaft mein Leben lang dankbar sein“, schreibt Ursula Hülss weiter, mit dem sie auch all den anderen professionellen und freiwilligen Feuerwehrleuten Danke sagen möchte, die sich selbstlos und teils unter Einsatz ihres Lebens für die Gesellschaft einsetzten. „Wir sollten das nicht als Selbstverständlichkeit betrachten, sondern gebührend würdigen.“

Das hat Ursula Hülss mit dem Dankbrief getan.

Geld- und Sachspenden dürfen die Gelsenkirchener Rettungsprofis nicht annehmen

Die Hamburgerin war im Übrigen so voller Dankbarkeit über die Rettung ihres Sohnes Andreas, dass sie sogar an Geld- oder Sachspenden für die Gelsenkirchener Feuerwehr dachte, das aber, so Feuerwehrsprecher Carsten Jost, „haben wir natürlich höflich abgelehnt.“ Die professionellen Feuerwehr-Retter dürfen nämlich so etwas nicht annehmen. Also hat Ursula Hülss zu Stift und Papier gegriffen.

Das passiert bei einer Sauerstofftherapie in der Druckkammer

Hintergrund zu einer Rauchgasvergiftung (Kohlenmonoxid-Vergiftung) und einer anschließenden Therapie in der Überdruckkammer: Der rote Blutfarbstoff Hämoglobin verbindet sich rund 300-mal fester mit Kohlenmonoxid als mit Sauerstoff. Dadurch ist die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff stark eingeschränkt.

In der Überdruckkammer sättigen sich Blut und Körperflüssigkeit mit so viel Sauerstoff, dass es auch ohne das blockierte Hämoglobin zum Überleben des Patienten reicht. So können auch Spätschäden vermieden werden, was vor allem beim Gehirn sehr wichtig ist.

