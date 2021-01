Hans-Sachs-Haus: Nazisymbol und Schmähungen am Haupteingang

Gelsenkirchen "Terror" und "88" haben Unbekannte unter anderem an eine Wand des Gelsenkirchener Rathauses geschrieben. Die Schmähungen werden schnell entfernt.

Diese Stelle ist besonders exponiert, die Beleidigungen dort sind entsprechend ärgerlich. Am Hauptportal des Hans-Sachs-Hauses, dort wo der Zugang zum Bürgeramt ist, haben Unbekannte offenbar über den Jahreswechsel eine Seitenwand des Eingangsbereichs beschmiert.

"Corona, Terror, 88, Fotzen" steht dort in schwarzer Farbe. "88" ist das Synonym für die Buchstaben im Alphabet - und steht für HH, für "Heil Hitler".

"So etwas entfernen wir natürlich so schnell wie möglich und prüfen, ob wir Strafanzeige stellen", sagt ein Stadtsprecher. Um kleinere Schäden am Haus kümmern sich in der Regel Mitarbeiter der Haustechnik. Auch in diesem Fall werden sie zunächst versuchen, die Schrift selbst zu entfernen. Ansonsten muss die Fläche professionell gereinigt werden.

Größere Graffiti oder Schmierereien am Gelsenkirchener Vorzeige-Denkmal, so der Stadtsprecher, habe es in den vergangenen Jahren seiner Erinnerung nach nicht gegeben. Aber "so etwas" wie im aktuellen Fall komme "leider schon mal vor".

