Grönemeyer-“Mensch“-Tour abgesagt - Ticketstornierung dauert

Köln/Gelsenkirchen. Herbert Grönemeyer hat Corona, auch mehrere Band- und Teammitglieder. Die „Mensch“-Tour ist abgesagt. Eventim: Ticket-Stornierung dauert Wochen.

Es sollte ein Durchstarten nach zwei Jahren erzwungener Corona-Konzert-Pause sein, doch das Virus ließ es nicht zu: Wegen mehrerer Corona-Infektionen bei sich und in seinem Team hat Herbert Grönemeyer seine Jubiläums-Tour „20 Jahre Mensch“ kurzfristig abgesagt. Auch das für den 28. Mai in Gelsenkirchen in der Arena geplante Konzert fällt aus, teilte Grönemeyer am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit.

„Noch in dieser Woche sollte die Reihe mit insgesamt acht Konzerten zum 20. Jubiläum von Herbert Grönemeyers Multiplatin-Erfolgsalbum „Mensch“ in Hannover beginnen. Doch zum großen Bedauern aller Beteiligten hat die Pandemie dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht: Alle Shows unter dem Motto „20 Jahre Mensch“ fallen ersatzlos aus“, gab Grönemeyers Konzertveranstalter Dirk Becker Entertainment in Köln am Mittwoch bekannt.

Herbert Grönemeyer hat Corona - „Mensch“-Konzerttour kurz vor Start abgesagt

Mehrere Mitarbeiter, Bandmitglieder und Herbert Grönemeyer selbst seien mit Corona infiziert, heißt es in der Mitteilung: „Das ist nach über zwei Jahren strengster Isolation und Dauertesten bei den Proben extrem bitter und niederschmetternd. Herbert und den anderen geht es der Situation gemäß schräg, eine Mischung aus Trauer, Wut und Virus.“

Zum Gesundheitszustand bei Grönemeyer und seinem Team gab es am Mittwoch auf Nachfrage keine Details. Der Konzertveranstalter sei am Dienstagabend von den Corona-Infektionen informiert worden, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage.

Von der Absage betroffen sind die Auftritte in Hannover, Gelsenkirchen, Berlin, Leipzig, Hamburg und München. „Gekaufte Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden“, heißt es in der Mitteilung.

CTS Eventim: Ticket-Stornierung kann drei Wochen dauern

Der Ticketverkäufer CTS Eventim erklärte am Mittwoch auf Anfrage, bei Tickets, die über CTS Eventim geakauft worden sind, werde der Eintrittspreis inklusive der Vorverkaufsgebühr erstattet. Allerdings könnte die Erstattung dauern, sagte ein Eventim-Sprecher: „Aufgrund der weiterhin hohen Dynamik in der Veranstaltungsbranche gibt es derzeit ein außergewöhnlich hohes Sendungsaufkommen. Wir bitten daher um Verständnis, dass die Bearbeitung bis zu 3 Wochen nach Ticketeingang in Anspruch nehmen kann.“

Auf der Eventim-Website sei ein Rückabwicklungsformular aufrufbar, hieß es beim Ticketverkäufer. Kunden seien zudem bereits entsprechend per E-Mail informiert worden, hieß es.

„Mensch“-Tour war so gut wie ausverkauft

Die Jubiläums-Tour von Herbert Grönemeyer, 20 Jahre nach dem Ersterscheinen des Erfolgs-Albums „Mensch“, falle ersatzlos aus, bestätigte die Sprecherin von Grönemeyers Konzertveranstalter. Es fehle nicht nur an Kapazität von Hallen und Stadien, auch Trucks und Bühnen-Personal seien ausgebucht und kurzfristig nicht zu organisieren, teilte der Konzertveranstalter mit.

Grönemeyers Konzert-Management verwies am Mittwoch auf die für 2023 geplanten Auftritte seiner „Live Tour 2023“. Diese aber sei „eine völlig autarke Tournee“. Der Vorverkauf läuft seit dem 20. Mai, Konzerte sind unter anderem in Dortmund und Köln geplant.

Herbert Grönemeyer war zuletzt im Jahr 2019 auf Tournee und trat unter anderem in Gelsenkirchen vor 50.000 Fans auf. Beim Vorverkauf der „Mensch“-Tour im Juni vergangenen Jahres seien bereits am ersten Tag nach Start 100.000 Tickets verkauft worden, berichtete der Konzertveranstalter. Die „Mensch“-Jubliäums-Konzerte seien „weitgehend ausverkauft“, hieß es am Mittwoch.

