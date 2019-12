Hilfe für Kinder Jugendliche und ihre Familie

Die Aktion Lichtblicke e.V. unterstützt in NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm Radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

Die Spenden-Hotline von Lichtblicke hat die Rufnummer 0800 50 80 580. Als aktuelle Spendensumme am Donnerstagnachmittag wurde 969.632,17 Euro angegeben. Im vergangenen Spendenjahr 2018/19 kamen über 3,79 Millionen Euro zusammen.