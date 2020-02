„Hypnotix“ verzaubern den Gelsenkirchener Narrentempel

Stimmungsexplosiv, ausgelassen und in familiärer Atmosphäre erlebten die Jecken die Galasitzung der KG Piccolo am Samstag auf neuer närrischer Bühne im Gelsenkirchener Augustinushaus. Sitzungspräsidentin Alexandra Schweinsberg griff gleich in die Vollen und präsentierte mit dem Traditionskorps das Aushängeschild der Gesellschaft.

Das gemischte Tanzteam brachte die Besucher mit ihrer überzeugenden Show gleich auf Karnevalstemperatur. Taktgefühl und Bewegung ist auch für die Kleinsten in der Minigarde fast schon Routine. Eindrucksvoll tanzten sie in ihren blauen Röcken und goldenen Sternen durch die Kontinente Europas. Ihren ersten Auftritt meisterte auch die Juniorengarde souverän. Das Stadt-Prinzenpaar, das sich für einen Kurzbesuch Zeit genommen hatte, zeigte sich neben seiner souverän tanzenden Garde ebenfalls schrittsicher auf der Bühne.

Freundschaft zum Karnevalsverein Gaudernbach im Westerwald

Jecken feiern am Samstag, 22. Februar 2020 in Gelsenkirchen auf der Galasitzung der KG Piccolo. Die Minigarde der Karnevalsgesellschaft tanzt. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gleich zwei erste Bürger ihrer jeweiligen Heimatstadt hatten sich unter die Narren gemischt: OB Frank Baranowski, der einige Stadtorden verlieh und Dr. Johannes Hanisch, Bürgermeister aus Weilburg. Seit 2017 ist die KG Piccolo mit dem Karnevalsverein aus Gaudernbach im Westerwald befreundet. Durch den damaligen Prinzen Sascha Schuwald, einem Schalke-Fan, war der Kontakt entstanden.

Oberbürgermeister Frank Baranowski und seine Lebensgefährtin Gudrun Wischnewski applaudieren der Minigarde der Gelsenkirchener KG Piccolo. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Hanisch hatte gleich zwei Geschenke im Gepäck: Die Mitglieder der Junioren- und Minigarde frohlockten über T-Shirts mit dem aufgedruckten grün-weiß-schwarzen Logo der KG Piccolo. Das Geschenk für die Bühne erwies sich mit der Garde „Hypnotix“ als Haupttreffer. Mit ihrem ausgefallenen Motiv „clone me doctor“ verzauberten die exzellenten Tänzerinnen das Augustinushaus in einen verhexten Narrentempel. Lorbeeren hat sich die Gruppe schon reichlich ertanzt, ob als amtierender Hessenmeister oder Deutscher Vizemeister.

Anmutig: Doppel-Mariechen Stephanie Adler und Melanie Wischniewski

Gelsenkirchen Ehrung für Norbert Wischniewski Den Verdienstorden in Gold und Brillanten des Festkomitees Gelsenkirchener Karneval überreichte Präsident Gerd Schwenzfeier an Norbert Wischniewski. Norbert Wischniewski ist als Wagenbauer und Organisator unentbehrlich für die Gesellschaft. Viele Gäste aus Politik und Verwaltung waren neben Oberbürgermeister Frank Baranowski Gäste der KG Piccolo.

Vor allem viele weibliche Jecken haben die Männer, die als „Energiebündel“ auf der Bühne aufdrehen, bereits verzückt. Auch bei der KG Piccolo hatten sie mit ihrer perfekten Show erneut ein Heimspiel. Das galt auch für die Doppel-Mariechen Stephanie Adler und Melanie Wischniewski, die mit Anmut und tänzerischem Glanz zeigten, dass die Bühne ihr Zuhause ist.

Zum festen Inventar gehört längst Ingo Eickelkamp, der stets den Ton vorgibt. Auf seine Entertainer-Qualität konnten sich die Besucher zum Schluss freuen. In Plateau-Schuhen, bunter Blumenhose, Tellerärmeln und schwarzer Lockenperücke sang er sich durch die Schlagerwelt der 1970er-Jahre. Dem Fazit von Alexandra Schweinsberg über einen „gelungenen Abend“ schlossen sich die Narren mit langem Applaus und nicht endender guten Laune an.