IG BCE warnt vor Verlust von Arbeitsplätzen in der Region

Das Thema Wandel stand im Fokus des „Industriepolitischen Jahresauftaktes“ der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) im Gelsenkirchener Hans-Sachs-Haus. Der Name des traditionellen Neujahrsempfangs hat sich zwar geändert, nicht aber der Zweck. Die Gewerkschaft und die Vertreter der Verbundindustrie und der Politik zeigten am Sonntag einmal mehr die Konfliktstellen auf, die der Ausstieg aus der Kohle mit sich bringt. Und sie erinnerten daran, dass von der Wertschöpfungskette Öl und Kohle Zehntausende Arbeitsplätze abhängig seien. Das ausgesandte Signal: Die Kompromissbereitschaft ist da, „Teil der Lösung“ zu sein, aber auch die zu Kampf und Widerstand.

Allein der Bezirk Gelsenkirchen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie vertritt über 24.000 Mitglieder in den Städten Gelsenkirchen, Bottrop, Essen und Gladbeck. Die Gewerkschaft hat die Interessen von mehr als einer Million Beschäftigter im Blick. Neben den Ursprungsbereich Bergbau, Chemie und Energie zählen auch noch die Branchen Glas, Kautschuk, Keramik, Kunststoff, Leder, Papier oder Sanierung zu den Branchen, in denen die Mitglieder tätig sind.

Mit Ralf Sikorski, dem stellvertretenden Vorsitzenden der IG BCE, Holger Grzella, Betriebsratsvorsitzender der Uniper Kraftwerke GmbH sowie Christiana Giesen Vorstandsmitglied der Aral AG standen drei Vertreter auf der Bühne, die geballte Wirtschaftsmacht repräsentierten. Allein von BP in Gelsenkirchen und den über 100 Millionen Tonnen an Raffinerieerzeugnissen pro Jahr hingen 60.000 Arbeitsplätze ab, sagte Giesen. Sie vertrat den verhinderten Vorstandsvorsitzenden von BP Europa SE, Wolfgang Langhoff. Aral ist ein Unternehmen von BP.

Giesen: Wertschöpfungskette umfasst 19 Milliarden Euro

Christiane Giesen, Vorstandsmitglied der Aral AG. Aral ist ein Unternehmen von BP. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Giesen weiter: Vor Ort bei BP seien es rund 2000 Arbeitsplätze, über 80 Prozent der Belegschaft kämen aus Gelsenkirchen und der nahen Umgehung. „Mit 19 Milliarden Euro bilden wir damit einen integralen Bestandteil der industriellen Wertschöpfungskette“, so die Vorstandsfrau.

Diese Vorlage nahm Holger Grzella gerne auf, er hob aber naturgemäß das Bedeutungsspektrum der Kraftwerke hervor. Gleich vorweg: Für ihn ist der Betrieb von Datteln IV als sauberstes Kraftwerk Europas ein „Sieg der Vernunft“. Denn: „Energie ist beileibe nicht nur Strom“, so der Betriebsrat weiter. Die Kraftwerke erzeugten ebenso wichtigen Prozessdampf für Unternehmen, den „Windkraft und Photovoltaik überhaupt nicht in der Lage sind zu liefern“. Mit Blick auf entstehende Verbrennungsnebenprodukte in Kraftwerken nannte Grzella Gips und Asche, wie sie die Bauindustrie zu tausenden Tonnen benötige. Kraftwerke übereilt zu schließen, so sein Credo, schwäche Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen.

Holger Grzella, Betriebsratsvorsitzender Uniper Kraftwerke GmbH. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Zweifel an der Umsetzung

Auch das war eine Steilvorlage Gewerkschafter für Ralf Sikorski, der die IG BCE zwar klar hinter den Klimazielen des Bundes verstanden wissen will, der aber ebenso Zweifel äußerte an der Umsetzbarkeit. „Bis 2030 sollen 65 Prozent der Energie aus regenerativen Quellen kommen - wie soll das gehen, wenn noch nicht einmal die Leitungen für die Versorgung der Städte und Gemeinden dafür gelegt worden sind?“

Ralf Sikorski, stellvertretender Vorsitzender der IG BCE. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Oberbürgermeister Frank Baranowski, als Vierter im Bunde auf der Bühne, mahnte daher an, dass „es keine reine Lehre“ gebe, am Ende immer alles auf einen Kompromiss hinauslaufe, der „verträgliche Lösungen“ für beide Seiten beinhalte. Deshalb sehe „ich mich als Oberbürgermeister auch eher als Vermittler“, so das Stadtoberhaupt. Ein Spagat zwischen den Stühlen, denn dem Wunsch aus der Bürgerschaft nach mehr Umweltschutz ist er als Politiker genauso verpflichtet wie dem Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen.

Oberbürgermeister Frank Baranowski bezeichnete „qualifizierte und nachhaltige Beschäftigung als Kitt für den Zusammenhalt der Gesellschaft“. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Baranowski erneuerte daher seine Einladung an alle Entscheidungsträger im Land und im Bund, sich vor Ort erklären zu lassen, was der Abschied von der Kohle für Gelsenkirchen und das Ruhrgebiet als solches bedeutet und wie wichtig deshalb Strukturhilfen sind. „Wir erklären es jedem gern“, so Baranowski, „auch mehrfach.“