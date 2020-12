In Gelsenkirchen-Erle im St. Josef Seniorenheim begann die erste Impfaktion bereits morgens um neun Uhr. Wo im Stadtsüden geimpft wird, war von der Stadt nicht zu erfahren.

Impfstart Im Heim in Gelsenkirchen-Erle wird seit Sonntagfrüh geimpft

Gelsenkirchen Bereits vor neun Uhr begann die Impfaktion für 78 Bewohner im Seniorenheim in Gelsenkirchen-Erle am Sonntag. Auch im Stadtsüden wird geimpft.

Die Corona-Schutzimpfung ist in Gelsenkirchen gestartet. Von aktuell 83 Bewohnern lassen sich seit Sonntagfrüh um kurz vor neun Uhr 78 Senioren im Altenheim St. Josef in Erle gegen das Coronavirus impfen. Ansgar Suttmeyer, Betriebsleiter der zum St. Augustinus Gelsenkirchen-Verbund gehörenden Elisabeth Stift GmbH: „Dank des engagierten Mitwirkens der Mitarbeiter im Altenheim konnten uns optimal auf diesen Tag vorbereiten. Jetzt erhalten alle Bewohner, die dies wünschen, die Impfung, die wir als wichtigen Schritt im Kampf gegen das Coronavirus verstehen." Bis zum Nachmittag rechnet man damit, fertig zu sein.

Zweiter Impftermin für die Mitarbeiter in wenigen Tagen

Aber: "Trotz Impfung werden wir auch weiterhin auf die strikte Einhaltung der AHA-Regeln achten. Das Virus ist noch nicht besiegt", betont Suttmeyer. Vor allem für die Bewohner, ihre Angehörigen und die Mitarbeitenden bleibe man vorsichtig. In wenigen Tagen gibt es bereits einen zweiten Impftermin in dem Haus in Erle, bei dem die Mitarbeiter der Einrichtung die Impfung erhalten können.

Weitere Impfaktion im Staddtsüden

Auch im Stadtsüden begann am Sonntag die Impfaktion. In welchem Heim war von der Stadt zunächst nicht zu erfahren. Insgesamt sind 180 Impfdosen in der ersten Lieferung nach Gelsenkirchen gekommen.