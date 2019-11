Im Kreativquartier Ückendorf geht wieder das „Licht an!“

Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Künstleraktion „Licht an!“ in Ückendorf wird zehn Jahre alt. Am Wochenende ist es soweit. Warum auch „Licht aus!“ nicht zu kurz kommt.

In dieser dunklen Jahreszeit ist Licht fast Luxus. Passgenau in die Winterdunkelheit fügt sich die Ückendorfer Künstleraktion „Licht an!“ ein, die zehn Jahre alt wird. Am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, kann man im Kreativquartier Ückendorf, Bochumer Straße 109, gucken und kaufen.

Das Thema lässt viel Spielraum für Fantasie und Ausführung. So präsentieren die Künstler eine breite Vielfalt an Objekten – von der politisch motivierten, die Diskussionen fast aufzwingt, bis zum Tasten und Schmecken in einem dunklen Raum, eine Erfahrungswelt mit Seltenheitswert.

Mit dabei sind die Künstlerinnen und Künstler Frank Helferich, Vorsitzender des Vereins Galeriemeile Gelsenkirchen e.V., Ilsebill und Idur Eckle, Aleksandra Baumann, Jo Scholar, Bärbel Frank und Werner Schuster. Sie alle haben das Thema „Licht an!“ behandelt, aber auch „Licht aus!“ kommt nicht zu kurz.

Einmal einen Blick in die Hölle werfen

Manchmal irrlichtert es auch, wie bei der Malerin Aleksandra Baumann, die das „Eigenleben der Farben in ihrer Mehrdimensionalität“ zeigt. Bei ihren Bildern kann man eintauchen in Farben des Meeres: von zarten Pastelltönen über türkis, hell- und dunkelblau bis hin zu schwarz.

Und wer einmal einen Blick in die Hölle werfen möchte, hat bei Ilsebill Eckle dazu die beste Gelegenheit. Die Sünde schlechthin kann man in einem kleinen Raum mit verrückter roter Mustertapete und Lichteffekten genießen. Die Gemeinschaftsausstellung bietet auf drei Etagen ein interessantes Spektrum an Farben, Formen und Installationen. Diskussionen künstlerischer, politischer und gesellschaftlicher Art, sind nicht nur gestattet, sondern erwünscht.

Sie werden sich anhand der Kunstobjekte zwangsweise ergeben. „Licht an, Licht aus“ auch bei Werner Schuster, der Gegensätze zu dem Thema verarbeitet hat. Lichtblicke in der Natur kann man genießen: Vielfalt in einer bunten Blumenwiese, die durch die Sonne zum Strahlen gebracht wird. Darüber ein Foto grauseligster Einfalt, vom Menschen gemacht. Ein „Steingarten“, der eher einem Schrottplatz gleicht: Nichts für die Seele, nichts für die Umwelt.

Für zehn Jahre „Licht an!“ gibt es am Samstag, 30. November, um 20 Uhr einen Empfang mit Festakt im Halfmannshof, zu dem Interessierte eingeladen sind. Die Ausstellung an der Bochumer Straße 109 ist zwei Tage lang zu sehen: am Samstag, 30. November, 14 bis 19 Uhr, und Sonntag, 1. Dezember, 12 bis 18 Uhr.