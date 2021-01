Immobilien-Masche: Falscher Sohn betrügt Gelsenkirchener

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Anrufern, die am Telefon Geld fordern. In Gelsenkirchen hat es jüngst einen Senior erwischt, der von einem falschen Sohn betrogen wurde.

Gelsenkirchen Ein Betrüger gab sich als Sohn eines Gelsenkircheners (73) aus - und erbeutete eine fünfstellige Summe für einen angeblichen Hauskauf.

Mal schocken sie mit Verkehrsunfällen, mal simulieren sie tödliche Krankheiten und stets gaukeln sie größte Geldnot vor: Betrüger in Gelsenkirchen versuchen es immer wieder auf unterschiedliche Weise mit dem sogenannten "Enkeltrick". Diesmal waren Unbekannte mit einer Immobilien-Masche erfolgreich und haben einen 73-jährigen Senior am Freitag (21.1.) um sein Erspartes gebracht.

Zunächst erhielt der Gelsenkirchener um 12.55 Uhr einen Anruf seines angeblichen Sohnes, der ihn um eine Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich für einen dringenden Hauskauf bat. Der Senior holte das Geld von der Bank und begab sich zum vereinbarten Treffpunkt in der Altstadt.

Geldübergabe um 14 Uhr auf Parkplatz mitten in der Gelsenkirchener Innenstadt

An dem Parkplatz an der Vattmannstraße nahm um 14 Uhr ein ihm Unbekannter das Geld entgegen und sicherte dem Senior zu, dieses an den Sohn zu übergeben. Dieser habe nicht selbst kommen können, da er noch im Stau stehe. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte zu Fuß.

Der Gesuchte ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß und hat eine schmale Statur. Zur Tatzeit hatte er dunkle, zur Seite gekämmte kurze Haare und trug eine dunkle Winterjacke. Hinweise zu dem Täter telefonisch an 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen und bittet darum, niemals Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Bei verdächtigen Anrufen sollte sofort der Notruf unter 110 gewählt werden.

