In Gelsenkirchen bleiben Böller zu Silvester umstritten

Der Verein Thai-Shelter mit Sitz an der Bergmannstraße in Ückendorf ruft zum freiwilligen Verzicht auf private Feuerwerke rund um Silvester auf. Er betreut schwierige, schwer vermittelbare Hunde aus Tierheimen. Mit dem Appell will der Verein ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen und neue Wege zum Schutz von Gesundheit und Umwelt gehen. Auch wenn Raketen und Silvester für über die Hälfte der Bundesbürger unbedingt zum Jahreswechsel dazugehören, verzichten immer mehr Menschen darauf. Über 70 Prozent stören der anfallende Müll und die Gefahr durch Böller und Raketen, der Lärm belästigt immerhin auch noch jeden vierten Deutschen.

Die Thai-Shelter-Vorsitzende Ingrid Kuhn macht deutlich: „Das Thema ist brandaktuell. Die Baumarkt-Kette Hornbach will im nächsten Jahr auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern verzichten, etliche Einzelhändler sind ebenfalls schon dieses Jahr dabei und werden keine Feuerwerkskörper mehr vertreiben. Viele Städte haben ein Verbot ausgesprochen und umweltbewusste Menschen verzichten schon länger darauf, an Silvester zu böllern“.

Kritik wegen Feinstaub, Lärm und Müll

Denn Feuerwerk verursache in einer Nacht mehr als 15 Prozent der Feinstaubbelastung, die pro Jahr durch den Straßenverkehr verursacht werde, treibe zudem die Emission an klimaschädlichen Treibhausgasen hoch, sorge für riesige Mengen Müll, versetze Haus- und Wildtiere in Panik, so Kuhn, und verursache vermeidbare Unfälle und belaste ältere Menschen und Kinder.

Freude an den Lichteffekten für eine Nacht bedeutet für die Gegner des Silvesterfeuerwerks lang anhaltende Umweltbeeinträchtigungen. Foto: Ilja Höpping / WAZ-Archiv

Das durch den Böller-Verzicht eingesparte Geld könne für den Umweltschutz, den Tierschutz oder karitative Zwecke gespendet werden. Für das kommende Jahr regt Thai-Shelter an, statt der privaten Feuerwerke Lichtshows und ein zentrales Feuerwerk von zwölf Minuten, für jeden Monat eine Minute, zu organisieren. „Wir in Gelsenkirchen wollen gemeinsam mit diesen Menschen ein positives Zeichen für unsere Zukunft setzen“, erklärt Kuhn. Näheres unter info@thai-shelter-ev.de; https://www.facebook.com/thai.shelter.ev.

Wie bei Hornbach, und dort europaweit, so lautet auch bei Rewe die Auskunft auf den Böller-Verkauf: „Noch“. Vor allem bei den inhabergeführten Niederlassungen wird demnach überlegt, bereits ab dem nächsten Jahr auf den Verkauf von Feuerwerk zu verzichten.

Gefahren durch Knalltrauma

Auch die AOK argumentiert wegen der Gesundheitsgefahren gegen die Silvester-Böllerei. Studien der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf-und Hals-Chirurgie (DGHNO KHC) hätten allerdings ergeben, dass zum Jahreswechsel in Deutschland jährlich etwa 8000 Menschen ein Knalltrauma erleiden, weil ein Feuerwerkskörper zu dicht an ihren Ohren explodiert ist.

„Ein Knalltrauma durch Silvesterböller ist eine Gefahrenquelle für dauerhaften Hörverlust. Insbesondere in der Altersgruppe bis 25 Jahre ist die Anzahl der Betroffenen alarmierend“, erklärt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Gelsenkirchen Infos zum Feinstaub Das Landesumweltamt ermittelte an der Kurt-Schumacher-Straße am 31. Dezember 2018 eine Feinstaubbelastung im Mittel von 37 und am 1. Januar 2019 von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Werte des Vor-Jahreswechsels 17/18 lagen demnach bei 16 respektive 30 Mikrogramm pro Kubikmeter. Laut der EU-Richtlinie 1999/30/EG sind pro Jahr maximal 35 Überschreitungen des Grenzwertes von 50 Mikrogramm zulässig. Gelsenkirchen hatte bei Feinstaub in den vergangenen drei Jahren insgesamt 24, 28 beziehungsweise 26 Überschreitungstage und lag damit unterhalb der Vorgaben. Der städtische Haupt- und Finanzausschuss lehnte einstimmig ein Böller-Verbot ab, das die Deutsche Umwelthilfe gefordert hatte. Ein Alleingang einer Kommune bringe nichts. Laut einer EU-Studie sterben in Europa jährlich 310.000 Menschen an den Folgen der Feinstaub-Belastung, davon 65.000 in Deutschland.

Wenn ein Feuerwerkskörper in weniger als zwei Metern Entfernung explodiert, wirken auf die Ohren Schallimpulse von mehr als 150 Dezibel, lauter, als wenn ein Düsenjet in 25 oder 30 Metern Entfernung startet. „Die Schwelle, ab der das Gehör Schaden nehmen kann, liegt aber schon bei einer Dauerbeschallung von mehr als 85 Dezibel“, so Kock.

AOK: Häufung bei jungen Männern

Dadurch können Teile der Hörschnecke im Innenohr geschädigt werden, die Folgen anhaltende Ohrgeräusche (Tinnitus) und Schwerhörigkeit. Die Betroffenen hören Klingeltöne und hohe Stimmen deutlich schlechter als zuvor. Das Ohr fühlt sich wie verstopft an, dazu können stechende Schmerzen kommen.

Die DGHNO KHC hat in einer Studie festgestellt, dass durchschnittlich zehn von 100.000 Einwohnern ein derartiges Knalltrauma an Silvester erleiden. Dabei sind dreimal so viele Männer als Frauen betroffen. Alarmierend ist die Erkrankungshäufigkeit in der Altersgruppe der Sechs- bis 25-Jährigen: Hier traten 28 Erkrankungsfälle pro 100.000 Einwohner auf. Am höchsten ist die Rate bei 19-jährigen Männern mit durchschnittlich 107 Betroffenen pro 100.000 Einwohner.