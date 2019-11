Gelsenkirchen/Düsseldorf. Die Landesregierung will weiter nicht die Integrationspauschale vom Bund an Kommunen weiterleiten. Dafür gibt’s Kritik aus der SPD Gelsenkirchen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Integrationsgeld: SPD kritisiert Weigerung der NRW-Regierung

Der Bundestag hat in der vergangenen Woche beschlossen, dass die Bundesländer auch in den Jahren 2020 und 2021 finanziell bei den Aufgaben der Integration unterstützt werden. Für Nordrhein-Westfalen bedeutet das eine Integrationspauschale von 151 Millionen Euro allein in 2020.

Dass dieses Geld nicht in vollem Umfang an die Kommunen weitergeleitet werden soll, löst bei den SPD-Landtagsabgeordneten Heike Gebhard und Sebastian Watermeier Kritik aus. „Durch das Vorgehen von CDU und FDP entgehen der Stadt Gelsenkirchen rund 2,3 Millionen Euro“, so Gebhard.

SPD: Damit bricht die CDU ein Wahlkampfversprechen

Obwohl die Kommunalen Spitzenverbände auch eine Weiterleitung fordern, hätten CDU und FDP einen entsprechenden Antrag im Haushalts- und Finanzausschuss abgelehnt, sagt die SPD-Politikerin.

„Damit brechen die CDU und ihr Landesvorsitzender Armin Laschet ein zentrales Wahlkampfversprechen zur Unterstützung der Kommunen bei ihren Integrationsaufgaben“, sagt Sebastian Watermeier. „Neben zusätzlichen Schwierigkeiten im Haushalt der Stadt, sind die Leidtragenden die vielen Engagierten in Gelsenkirchen, die nun auf keine finanzielle Unterstützung mehr zählen können.“