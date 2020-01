Die Gelsenkirchener Polizei sucht eine mutmaßliche Diebin per Bild aus einer Überwachungskamera. Die gesuchte Frau hat einer Kundin in der Innenstadt die Geldbörse gestohlen, hier dazu ein Symbolfoto.

Kamera zeichnet Täterin bei Diebstahl in Gelsenkirchen auf

Die Polizei sucht eine mutmaßliche Diebin per Bild aus einer Überwachungskamera. Die gesuchte Frau hat einer Kundin die Geldbörse gestohlen.

Mutter befestigt Tasche am Kinderwagen

Die Tat ereignete sich bereits am Samstag, 21. September 2019 zwischen 14 und 15 Uhr. Die bislang noch unbekannte Täterin entwendete in einem Bekleidungsgeschäft auf der Bahnhofstraße in der Gelsenkirchener Innenstadt eine Geldbörse. Zuvor hatte eine 35-jährige Essenerin ihre Tasche an dem Kinderwagen befestigt, in einem unbeobachteten Augenblick stahl dann die Frau das Portemonnaie aus der Tasche. Danach verließ die Täterin das Geschäft. Aber: Videoüberwachungskameras filmten den Vorgang.

Polizei bitten um Hinweise aus der Bevölkerung

Wer kann diese noch unbekannte Frau identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Polizei. Foto: Foto: Polizei

Das Amtsgericht Essen hat die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben, weil sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365 8110 oder 0209 365 8240.