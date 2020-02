„Wir haben so viel erlebt und es war wunderschön, so viele neue Leute kennen zu lernen“, sagt Martina Huse. Doch dann pustet die 43-Jährige, die in den vergangenen Monaten als Karnevalsprinzessin Martina III. im gesamten Stadtgebiet unterwegs war, noch einmal kurz durch und gibt offen zu: „Irgendwie bin ich aber auch erleichtert, dass es jetzt vorbei ist.“

„Es“ – hinter diesem so kleinen Wörtchen verbergen sich rund 100 Auftritte, darunter 30 Großveranstaltungen, die Huse an der Seite des Karnevalsprinzen Martin I. zu absolvieren hatte. Die beiden Tollitäten schauten am Dienstag in Begleitung ihres Hofstaats in der Redaktion vorbei und ließen die nun endende Session 2019/20 noch einmal Revue passieren. Und es ist sofort zu spüren, wie beseelt und emotional bewegt alle Beteiligten noch von den vielen unterschiedlichen Eindrücken sind, die sie auf ihrer gemeinsamen Tour sammeln durften.

Großer Dank des Gelsenkirchener Prinzenpaares galt dem Hofstaat

Aus vollen Händen brachte das Prinzenpaar Martin I. und Martina III. beim Gelsenkirchener Rosenmontagszug die Kamelle unter das Narrenvolk. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

„Ich möchte mich vor allem bei meinem Hofstaat bedanken“, sagt Martin Gemsa (51) alias Martin I. und zeigt auf seine beiden Hofdamen Alina Winnen (33) und Viola Stange (33) sowie auf Hofmarschall Marius Stange (36). „Ihr Drei habt uns immer den Rücken frei gehalten, so dass wir uns stets auf unseren Auftritt konzentrieren konnten“, lobt der Prinz. „Und wir sind in dieser Zeit zu einem richtigen Team zusammengewachsen. Auf den Fahrten zu den vielen Terminen hatten wir immer richtig Spaß“, erzählt Gemsa und muss sofort grinsen.

Ein Lächeln zaubern aber natürlich auch die Erinnerungen an den Rosenmontagszug auf das Gesicht von Prinz Karneval und seiner Lieblichkeit. Kein Wunder: Diese sind ja auch noch taufrisch. Nach dem Zugende ging es zunächst in die Räumlichkeiten der Sparkasse am Rande der Strecke in Erle. Dort wurden noch letzte Orden verliehen, es wurde gelacht und gequatscht – und es gab viel Feedback von anderen Narren für den gelungenen Auftritt des Prinzenpaares.

Das in der Karnevalszeit Erlebte auch mal sacken lassen

„Der berufliche Alltagstrott wird uns nach dem Ende der Karnevalszeit schnell wieder einholen“, ist sich Gelsenkirchens Karnevalsprinzessin Martina III. sicher. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Von dort dann weiter zur Party in die „Kanne“ nach Ückendorf: Das ist die Heimat der KG Gelsenkirchener Narrenzunft, zu der sowohl das Prinzenpaar als auch der Hofstaat gehören. „Wir haben bis nach Mitternacht gefeiert. Es war der schöne Abschluss eines unvergesslichen Tages“, sagt Huse. „Direkt nach dem Zug habe ich noch getönt: Ich könnte noch drei Wochen weiterfeiern“, erzählt der scheidende Prinz Martin. „Aber jetzt bin ich froh, auch mal wieder kürzer zu treten, um das viele Erlebte auch mal sacken lassen zu können.“

Deshalb schnappt er sich seine Frau und fährt am morgigen Donnerstag für vier Tage nach Hamburg. „Abschalten und runterkommen“, lautet die Devise für den Kurzurlaub. Schließlich muss der Produktionsmechaniker am nächsten Montag wieder arbeiten – in der hiesigen Filiale des Dosenfabrikanten Ball.

Auch Martina Huse kehrt nach ihrem Ausflug ins jecke Königreich nun wieder in den beruflichen Alltag zurück. Den absolviert sie als medizinische Fachangestellte im Herzkatheter-Labor des St.-Josefs-Hospitals in Bochum. Zwar sei sie derzeit durch ihr nun beendetes Prinzessinnen-Dasein emotional noch immer sehr aufgewühlt. „Ich bin mir aber sicher, dass der berufliche Alltagstrott uns alle ganz schnell wieder einholen wird.“ 18 Tage ihre Jahresurlaubs hatte sie für die „heiße Phase“ extra frei genommen. „Aber das hat sich auch gelohnt“, resümiert sie.

Der Rathaussturm an Weiberfastnacht als persönliches Highlight

Ihr persönliches Highlight: Beim Rathaussturm in Gelsenkirchen an Weiberfastnacht machten Karnevalsprinzessin Martina III. und Kinderprinzessin Maxima I. gemeinsame Sache. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Huses persönliches Highlight war Weiberfastnacht, der Prinz fand hingegen die Prunksitzung „seiner“ KG Narrenzunft im Hans-Sachs-Haus rückblickend am tollsten. Doch unvergessen sind auch die zahlreichen Auftritte in den Seniorenheimen. „In Bismarck sind wir etwa auf eine ältere Dame getroffen, die im Rollstuhl sitzt. Bei unserem Auftritt hat sie richtig mitgewippt“, erzählt Gemsa. „Hinterher hat uns eine Dame vom Pflegepersonal erzählt, dass die Frau ihre Beine seit fünf Jahren nicht mehr so gut bewegt hat.“

Das nächste Prinzenpaar werden übrigens die Bismarcker Funken stellen. Gibt es irgendwelche Tipps, die sie schon jetzt loswerden wollen? Da nicken beide Tollitäten und sagen übereinstimmend. „Sich auch als Prinz und Prinzessin niemals verstellen, sondern immer authentisch bleiben.“