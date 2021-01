Klage gegen Gutschein: Gelsenkirchener erhält Geld zurück

Viele sind mit der Gutscheinlösung in Corona-Zeiten unzufrieden. Der Gelsenkirchener Evgeny N. hat dagegen mit Hilfe seines Anwalts Arndt Kempgens (im Bild) geklagt. Und Erfolg gehabt. Evgeny N. bekommt 600 Euro für Konzerttickets zurück.

Gelsenkirchen Viele sind mit der Gutscheinlösung unzufrieden. Ein Gelsenkirchener hat dagegen geklagt. Er bekommt 600 Euro für Konzerttickets zurück.

Konzerte, Fußballspiele und andere Veranstaltungen wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Was aber ist mit den Kosten für gekaufte Tickets? Viele sind mit der neuen „Gutscheinlösung“ (Gutschein, statt Geld zurück) nicht zufrieden. Der Gelsenkirchener Rechtsanwalt Arndt Kempgens ist mit einer Klage auf Rückzahlung erfolgreich gewesen. Rund 600 Euro für vorab gekaufte Festival-Tickets hat ein Gelsenkirchener jetzt zurückerhalten.

„Es zeigt sich, dass Verbraucher sich selbst bei der eher gegen sie sprechenden gesetzlichen Ticketlösung durchsetzen können“, freute sich Arndt Kempgens.

Sein Mandant, der Gelsenkirchener Evgeny N. hatte für das Piligrim Rock Festival 2020 am 22./23. Mai in Mannheim zwei VIP-Tickets zu einem Preis von 602,98 Euro gekauft. Das Festival wurde wegen Corona abgesagt und auf das nächste Jahr verschoben.

Gelsenkirchener fordert Geld zurück für Tickets, Veranstalter verweigert Erstattung

Mit der Verlegung und der angebotenen Gutscheinlösung wollte sich der Gelsenkirchener Musikfan aber ganz und gar nicht anfreunden. Geld bekam er trotz Aufforderung vom Veranstalter nicht zurück. Der wollte nur einen Gutschein ausstellen. Also entschied sich Evgeny N. für den Klageweg.

Das Ergebnis: Zwei Tage vor dem Verhandlungstermin am Amtsgericht Gelsenkirchen, so berichtet es Rechtsanwalt Kempgens, „hat die Gegenseite den vollen Betrag zurückgezahlt, der Termin wurde darauf aufgehoben“. Dem Kostenbeschluss des Gerichts zu Folge muss der Veranstalter sogar die vollen Verfahren- und Gerichtskosten tragen, was nach Meinung Kempgens ebenso kundenfreundlich sei.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren abonnieren +++

Der Veranstalter hatte sich auf das vom Bundestag am 14. Mai des Vorjahres beschlossene Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht berufen und die Rückzahlung verweigert. (https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/186/1918697.pdf). Auf Anfragen seitens dieser Redaktion zum Thema hat der Konzertveranstalter nicht reagiert.

Dem neuen Gesetz nach müssen Verbraucher anders als bisher im Zweifel Gutscheine akzeptieren. Eine Rückerstattung ist nach der gesetzlichen Regelung nur unter in begründeten Härtefällen (z. B. finanziellen Engpässen) bestimmten Voraussetzungen möglich. Ein Recht auf Erstattung der Kosten – wie bisher gesetzlich verankert – wurde damit ausgesetzt.

Verbraucherschützer kritisieren die Gutscheinlösung

Die Verbraucherzentralen kritisieren die Gutscheinlösung nach wie vor. Ihr Standpunkt: „Verbraucher können und sollen gerne Gutscheine akzeptieren, um besonders hart von der Krise getroffene Anbieter und Künstler zu unterstützen. “, heißt es von den Verbraucherschützern. Sie verweisen darauf, dass viele Menschen in der Corona-Krise selber ihr Geld benötigten.

Das Gesetz wirft in den Augen der Verbraucherschützer die Frage auf, ob das ein verhältnismäßiger Eingriff in geltende Rechte ist. Denn das neue Gesetz gilt rückwirkend für alle Veranstaltungs-Tickets, die vor dem 8. März 2020 gekauft wurden.

Genau an dieser Stelle beginnt die Argumentation des Rechtsanwalts Arndt Kempgens: „Das Gutschein-Gesetz ist verfassungswidrig. Es greift unzulässig rückwirkend in den bereits vor Monaten geschlossenen Ticketvertrag ein und ist außerdem hinsichtlich der Härtefall-Klausel unbestimmt.“

Die Härtefall-Klausel im Gesetz sieht vor, dass ein Ticketinhaber doch sein Geld bekommt, wenn der Gutschein für ihn angesichts seiner persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist. Wann dies der Fall ist, welche Hürden bestehen, ist allerdings höchst umstritten. Außerdem stellt sich die Frage, warum ausgerechnet der Kunde einen Härtefall nachweisen muss, wenn er für das Nichtzustandekommen des Konzertes nichts kann.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook