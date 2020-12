Ein Unfall im Gelsenkirchener Stadtsüden hat am Dienstag, 22. Dezember, dazu geführt, dass kurzzeitig der Straßenbahnverkehr der Linie 302 beeinträchtigt wurde.

Autounfall Kollision auf Kreuzung in Gelsenkirchen: Fahrerin verletzt

Gelsenkirchen-Ückendorf Ein Unfall im Gelsenkirchener Stadtsüden hat dazu geführt, dass kurzzeitig der Straßenbahnverkehr der Linie 302 beeinträchtigt wurde.

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Gelsenkirchen ist am Dienstag, 22. Dezember, eine Autofahrerin verletzt worden.

Kollision beim Abbiegen an einer Kreuzung in Gelsenkirchen-Ückendorf

Die 30 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen fuhr laut Polizei mit ihrem VW Golf am Dienstag um 7.03 Uhr auf dem Junkerweg und wollte die Kreuzung mit der Bochumer Straße geradeaus passieren. In Gegenrichtung war ein 47-jähriger Citroen-Fahrer aus Essen unterwegs, der vom Junkerweg nach links in die Bochumer Straße abbiegen wollte. Dabei kollidierte sein Kastenwagen mit dem Auto der 30-Jährigen.

Straßenbahnverkehr in Gelsenkirchen zeitweise beeinträchtigt

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Gelsenkirchenerin zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Kreuzung während der Unfallaufnahme. Da die verunglückten Fahrzeuge in Höhe der Bahngleise standen und abgeschleppt werden mussten, war der Straßenbahnverkehr zeitweise beeinträchtigt.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook