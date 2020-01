Gelsenkirchen-Ückendorf. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Mofa ist ein 54-jähriger Gelsenkirchener am Donnerstag verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Kollision von Mofa und Pkw: Gelsenkirchener (54) verletzt

Bei einer Kollision eines Autos mit einem Mofa in Gelsenkirchen ist ein 54-jähriger Gelsenkirchener am Donnerstag verletzt worden. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden.

Crash an der Kreuzung Munscheidstraße/Bochumer Straße

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Mofafahrer ist es am Donnerstag, 16. Januar 2020, in Ückendorf gekommen. Gegen 13.55 Uhr fuhr ein 54-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Zweirad auf der Munscheidstraße in Richtung Süden, um die Kreuzung weiter geradeaus zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einer 22-jährigen Autofahrerin aus Bochum. Sie fuhr auf der Munscheidstraße in Richtung Bochumer Straße, um dort nach links in Richtung Amtsgericht zu fahren. Der Mofafahrer stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

