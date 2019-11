Konferenz in Madrid

Ehe sich die Politiker zur Weltklimakonferenz in Madrid von 2. bis 13. Dezember treffen, waren Hunderttausende am Freitag bei einem weltweiten Streiktag auf die Straße gerufen, um ihren Forderungen für mehr Klimaschutz Nachdruck zu verleihen. Die jugendlichen Klimaschützer veranstalteten nicht nur Kundgebungen, sondern planten auch Aktionen in Klassenzimmern, Parteibüros, Einkaufszentren und vor Kraftwerken.

Allein in Köln, wo zu einem Demo-Zug rund 20.000 Teilnehmer erwartet wurden, kamen bereits am Mittag mehrere Tausend Streikende zusammen.