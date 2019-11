Konzertreihe „Wilde Sechziger“ zurück in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Erstmals findet das Konzert mit fünf Live-Bands am 13. Dezember in der Kaue statt. Fünf Stunden Musik sind garantiert. Wer alles dabei sein wird.

„Wir sind wieder zu Hause“, sagt Hans von der Forst. Der ehemalige Schlagzeuger der einstmals legendären Band „German Blue Flames“ ist Kopf und Herz der Konzertreihe „Wilde Sechziger“. Jene ist mit Gelsenkirchen eng verbunden – und ist in den vergangenen Jahren doch in die Nachbarstadt Gladbeck ausgewichen. Nun kehrt das Format zurück auf heimischen Boden, findet am Freitag, 13. Dezember, erstmals in der Kaue statt.

„Wilde Sechziger“: Premiere im Jahr 1986

Rund 20 Jahre nach der großen Zeit der Beatmusik in Gelsenkirchen ist es ein Buch über die Szene, das Impuls ist für die Veranstaltung. 1986 findet sie erstmals im Hans-Sachs-Haus statt und wird gleich zum Erfolg. „Die Hütte war völlig ausverkauft“, erinnert sich Hans von der Forst und gesteht schmunzelnd: „1111 Gäste durften rein – 1500 mögen es am Ende gewesen sein“. Der Grundstein für eine Begeisterungswelle.

„Im nächsten Jahr haben wir schon zwei Veranstaltungen gemacht. Beide waren ausverkauft. Dann sind wir in den Ruhrgebietsstädten auf Tour gegangen, haben auch Silvester-Events gemacht.“ Letztmals zur Begrüßung des Jahres 1999 im Hans-Sachs-Haus. Dann ist Schluss damit. Das Rathaus wird saniert, steht als Veranstaltungsort nicht mehr zur Verfügung. „Dann sind wir in andere Hütten gegangen. Das war aber nicht so erfolgreich.“ Hans von der Forst meint, er kenne den Grund: Im Hans-Sachs-Haus habe man während der Konzerte von Tisch zu Tisch flanieren und andere Gäste begrüßen können. Das gibt es woanders nicht.

Fünf Bands sorgen für fünf Stunden Musik

Nach der Fertigstellung des Rathauses versucht man es wieder in der einstigen Kultstätte. Die alte Atmosphäre aber kommt nicht mehr auf, die Macher entscheiden sich für den Gang „ins Exil“ und vermissen doch die alte Heimat. Die kleinere Fläche in der Kaue nimmt man nun bei der Rückkehr gern in Kauf. „Lieber so ein Konzert und die Atmosphäre stimmt – und wir sind wieder in Gelsenkirchen“, sagt Bernhard Wedding, der mit seiner Band „The Servants“ zur Stammbesetzung gehört. Neben ihr spielen vier andere Formationen auf. „The Rocking Blues Soul“ bieten Musik der 70er- und 80er-Jahre, „Heinz“ liefern klassische Beats der 60er, „T-Birds 88“ reisen mit Hits der 50er- und 60er-Jahre an und „Four Double Six“ ergänzen das Programm mit Musik der 60er und 70er. Dabei sei eines ganz wichtig, sagt Bernhard Wedding: „Ich bekomme immer die Setlisten und achte darauf, dass kein Titel mehrfach gespielt wird.“

Los geht das fünfstündige Konzert um 19 Uhr. Tickets gibt es zum Preis von 20 Euro in der Stadt- und Touristinfo an der Ebertstraße 11 oder im ELE-Center gegenüber. Mit der ELE-Card erhalten Kunden 5 Euro Rabatt.