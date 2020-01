Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreißsaalbesichtigungen

Am ersten und dritten Montag im Monat lädt das Marienhospital in Ückendorf werdende Eltern zu kostenlosen Kreißsaalführungen ein. Die nächsten Termine sind am 3. und 17. Februar, jeweils 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

An jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat findet um 19 Uhr im Sankt Marien-Hospital Buer – ebenso ohne Anmeldung – ein Infoabend der geburtshilflichen Abteilung samt Kreißsaalführung statt. Termine: 6. und 20 Februar.