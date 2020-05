Kultur in Buer Kultur in Buer: Vom Leben vor der Haustür

Gelsenkirchen-Buer Alltagsgeschichten, meist aus dem Arbeitermilieu - diese Form der Kultur ist besonders in Gelsenkirchen präsent. Ein Einblick in die Autorenwelt.

Es gibt eine Zeit im Revier, in der beschreiben Menschen literarisch ihre Welt, ihren Alltag. Etliche von ihnen entstammen dem Arbeitermilieu. Die einen arbeiten selbst in der Montanindustrie oder anderen Betrieben, die anderen sind oftmals die ersten der Familie, die eine universitäre Laufbahn einschlagen. Ihre Texte werden zu einer eigenen Form der Kultur – einer anerkannten und einer, die besonders in Gelsenkirchen sehr präsent ist.

Ilse Kibgis, Mutter mit Passion für das geschriebene Wort

„Meine Stadt ist kein Knüller in Reisekatalogen“, schreibt die Horsterin einst. Mit ihren zahlreichen Gedichten spricht sie Wahrheiten aus – mal humorvoll, mal emotional und berührend. Mit dem allergrößten Respekt schildert sie literarisch Lebenswege, stellt Personen vor, wie sie ein jeder einmal getroffen haben mag. Geboren 1928, schlägt ihr Herz früh für das geschriebene Wort und dennoch dauert es lange, bis die berufstätige Mutter sich ihrer Passion wirklich widmen kann. Dann aber stellen sich Erfolge ein. Ilse Kibgis ist Mitglied der einstmals renommierten Gruppe der „Gelsenkirchener Autoren“, ihre Texte werden ausgezeichnet, sie veröffentlich in mehreren Büchern. Im Jahr 2015 verstirbt sie in Horst.

Dort erinnert der Ilse-Kibgis-Platz an die engagierte Schreiberin, deren Heimat ihr Inspiration ist und Lebensmittelpunkt. Das erzählt sie im Verlauf des eingangs erwähnten Gedichtes weiter: „Meine Stadt ist keine Konkurrenz für touristische Sonderangebote, aber sie ist der Kreis, der mich einschließt, die Mauer, die mich schützt, das Leben, dessen Pulsschlag mich durchströmt.“

Einige Werke von Ilse Kibgis sind antiquarisch erhältlich. Es gibt ein „Lesebuch Ilse Kibgis“ (ISBN: 978-3849812225). Es ist zum Preis von 8,50 im Handel erhältlich.

Karl Taefler, Lehrer und Freidenker

Einstmals hoch anerkannt, heute vielfach vergessen ist das Werk von Karl Taefler. Der 1932 geborene Bürger der Stadt studiert in den 1950er-Jahren Geschichte, Philosophie und Rechtswissenschaft, ist danach als Lehrer tätig. Der linke Freidenker engagiert sich in der Friedensbewegung – und für die Literatur.

Zunächst ist er in der Literaturwerkstatt der Marler „Insel“ aktiv, gründet dann mit Gleichgesinnten die Gruppe der „Gelsenkirchener Autoren“, deren Vorsitzender er über viele Jahre ist. In seinen Texten nimmt er Situationen aufs Korn. Mal sind es Missstände, mal Alltägliches. Mit distanziert-ironischer Betrachtung werden zuweilen auch schon mal Banalitäten zu kleinen literarischen Leckerbissen – so wie bei den „Turnübungen“: „Mit dem Arsch nach oben, mit dem Kopf zwischen den Armen, mit den Kniekehlen über der Stange, mit den Füßen in der Luft, mit knirschenden Zähnen – immer wieder von vorne beginnend.“ Karl Taefler stirbt 1914 im Stadtnorden.

Literatur von Karl Taefler ist schwierig zu finden. Einzig erhältlich ist sein Gedichtband „Liebe, Leiber, Solidarität: Gedichte“ (ISBN: 978-3880212909). Es ist zum Preis von 8,50 im Handel erhältlich.

Richard Limpert, gelernter Sattler und Polsterer

Zuletzt ein Blick über den Kanal – ausnahmsweise: In Rotthausen wird 1922 Richard Limpert geboren. Der gelernte Sattler und Polsterer legt nach dem Kriegsdienst auf verschiedenen Zechen im Revier an. In den 1960er-Jahren beginnt er, sozialkritische Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben. Das Schreiben ist ihm ein Mittel, sich auszudrücken: „Wenn du jetzt nicht schreibend rufst, wirst du dich bald schweigend wundern“, heißt es in seinem Gedicht „Schwerer als der Abbauhammer“. Gleichsam ist Richard Limpert einer, der viel übrig hat für das Leben an der „Ruhrpottriviera“, einem kleinen Fleckchen Erde am Ufer der Ruhr, dem Stellplatz für seinen Camper – den er natürlich auch literarisch festhält. Es gibt ein „Lesebuch Richard Limpert“ (ISBN: 978-3-8498-1388-8).

