Kunstmuseum Gelsenkirchen: Videos erklären ausgewählte Werke

Gelsenkirchen. "Schau mal Kunst" heißt es auf der Homepage des Kunstmuseums Gelsenkirchen: In 15 Videos wird dort auf ausgewählte Werke geblickt.

Das Kunstmuseum Gelsenkirchen ist aufgrund der Verlängerung des zweiten Lockdowns auch weiterhin geschlossen. Die Wartezeit für alle Kulturinteressierten wollen die Museumsmacher nun auf digitalem Wege überbrücken: Auf der Homepage sind unter dem Motto "Schau mal Kunst" inzwischen 15 Videofilme zu finden, die den Zuschauern ausgewählte Kunstwerke des Hauses näherbringen wollen.

Warum hat der Künstler Otto Piene ein Loch in seine Leinwand gebrannt? Warum sieht abstrakte Malerei manchmal aus wie ein Wackelpudding an der Wand? Und welches Geheimnis hat der Mann mit Hut in René Magrittes Meisterwerk „Le grand Siècle“? Mit Fragen wie diesen beschäftigen sich die jeweils rund dreiminütigen Videos, mit denen das Kunstmuseum Gelsenkirchen an der Horster Straße in Buer einen virtuellen Blick auf einige seiner Werke der hauseigenen Sammlung ermöglicht.

Schauspieler Carsten Keller moderiert die 15 Video-Beiträge

Inzwischen bereichert eine ganze Sammlung an Videos die digitale Kunstvermittlung auf der Homepage des Kunstmuseums. Und es stehen immer wieder neue Beiträge zur Verfügung. Für die kurzweilige Moderation der Beiträge hat sich das Team des Kunstmuseums den Schauspieler und Moderator Carsten Keller ins Boot geholt. 15 Kurzfilme sind inzwischen zusammengekommen – die Spannbreite der gezeigten Werke reicht von August Mackes „Haus in Tegernsee“ über Ernst Ludwig Kirchners „Herbstlandschaft bei Davos“ bis zu Ansgar Skibas „Welle“ aus dem Jahr 2003.

„Schau mal Kunst“ heißt die Seite, die den Zugang zu den Werken des Hauses um eine virtuelle Ebene erweitert. Das Angebot soll den Museumsbesuch nicht ersetzen, sondern die Neugierde wecken und die Fantasie beflügeln. Für Lehrerinnen und Lehrer dient das Medium insbesondere in dieser Zeit, in der der Besuch eines außerschulischen Lernortes nicht möglich ist, der Beschäftigung mit Kunst, die zu einem späteren Zeitpunkt im Original erlebt werden kann.

Erklär-Videos sind für Schulklassen und Familien gleichermaßen geeignet

Die Seite richtet sich aber nicht nur an Schulen, auch Familien profitieren von der digitalen Vermittlung. Durch spielerische und erzählerische Anregungen werden die Werke nicht nur vorgestellt, sondern die Zuschauerinnen und Zuschauer werden in das jeweilige Bild mit hineingenommen. Es gibt spannende Suchaufgaben, Rätselfragen und Anregungen, die das Sehen auf unterhaltsame Art lenken, den Entdeckersinn schulen und gleichzeitig Wissen vermitteln.

Eine Förderung des Programms „Neustart. Sofortprogramm für coronabedingte Investitionen“ des Bundesverbandes für Soziokultur machte die Realisierung dieses Videoprojektes möglich. Nähere Informationen und die Videos gibt es auf: www.kunstmuseum-gelsenkirchen.de.