Laube in Gelsenkirchener Kleingartenanlage brennt lichterloh

Eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Gelsenkirchen-Sutum brannte am Dienstagabend, 29. Dezember, vollständig aus. Die Ursache für das Feuer ist noch ungeklärt, Brandstiftung aber durchaus möglich.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Feuerwehr kann nicht verhindern, dass die Hütte in Beckhausen völlig abbrennt. Brandstiftung als Ursache wird nicht ausgeschlossen.

Eine Laube in der Kleingartenanlage an der Sutumerfeldstraße in Gelsenkirchen-Beckhausen ist am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in Brand geraten.

Ein Spaziergänger hatte den Brandgeruch bemerkt, die Flammen gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Deren Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass die Laube vollständig abbrannte.

Als Ursache kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei entgegen unter 0209 365-7112 oder 0209 365-8240.

