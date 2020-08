Lernbuddy Juliana Schäfer (rechts) unterrichtet im DGB-Haus der Jugend in Gelsenkirchen ihre Schüler Ali (9, links) und Deniz (7). Das Projekt der Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen soll helfen, dass Schüler durch die Corona-Krise nicht den Anschluss verpassen in der Schule. 61 freiwillige Helfer haben in den Sommerferien 94 Mädchen und Jungen in Gelsenkirchen betreut: Themen: Lesen, Schreiben, Rechnen.