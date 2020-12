Liedermacher Jörg Lehwald widmet sich dem Thema Liebe

Gelsenkirchen Der Gelsenkirchener Liedermacher Jörg Lehwald hat ein neues Buch mit zwei CDs veröffentlicht. Alles dreht sich rund um das Thema Liebe.

Jörg Lehwald hat sich in seinem bisherigen künstlerischen Schaffensprozess oft mit den ernsten Dingen des Lebens beschäftigt. Zahlreiche Songs gegen Gewalt und Krieg sowie diverse Schulprojekte gegen Rassismus dienen als Beleg dafür. Nun präsentiert sich der kreative Kopf (65) aus Erle aber der Öffentlichkeit einmal von einer ganz anderen Seite: Sein neues Buch „Liebe, Lust und Leid“ dreht sich voll und ganz rund um das Thema Beziehungs-Herzschmerz. Und das nicht nur in Worten, sondern auch in Ton.

Ein Mix aus altem Material und aktuellen Aufnahmen

Dem Buch, das soeben im Noel-Verlag erschienen ist, sind nämlich zwei CDs beigelegt. Diese sind bestückt mit Liebesliedern, die aus der Feder des Liedermachers stammen. „Das ist ein schöner Mix aus aktuellen Aufnahmen sowie aus altem Material, das ich neu zusammengestellt habe“, erzählt Jörg Lehwald, der in seinem früheren Berufsleben als Lehrer für Deutsch und Erdkunde an einer Gladbecker Realschule beschäftigt war.

Die Texte aller Songs sind im Buch ebenso abgedruckt wie zahlreiche Liebesgedichte. Diese sind gegliedert in fünf Zyklen, in denen laut Lehwald eine Beziehung stets abläuft. Am Anfang steht immer das Verliebtsein mit der dazugehörigen Explosion der Gefühle. In einem zweiten Schritt folgt der nicht selten der von Krisen bestimmte Alltag. In vielen Fällen führen der daraus resultierende Frust und Ärger zur dritten Stufe: der Trennung. Und diese hat oft den Verlustschmerz und die Trauer zur Folge. Erst wenn diese verarbeitet und abgeschlossen ist, besteht eine realistische Chance, Phase fünf erleben zu dürfen: den Neubeginn – vielleicht sogar gepaart mit einer neuen Liebe.

Leser und Hörer sollen sich in Texten und Liedern wiederfinden

Für all diese Zyklen hat Lehwald die passenden Worte gefunden und sie zu Papier gebracht. „Mir ist es wichtig, dass sich die Leute in diesen Zeilen wiedererkennen und sagen: Ja, das habe ich in meinen früheren Beziehungen auch so oder so ähnlich erlebt“, sagt Lehwald. Seit dem Frühjahr 2020 hat er an diesem Buch geschrieben. „Und mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.“ Vor allem mit Blick auf die nicht alltägliche Kombination aus Texten und Tonträgern.

Infos zum Buch beim Verlag: www.noel-verlag.de. Preis: 24,90 Euro für das Buch inklusive zweier CDs. Erhältlich beim Verlagsshop (info@noel-verlag.de, 08802/ 907445) sowie in den hiesigen Buchhandlungen (ISBN 978-3-96753-045-2).