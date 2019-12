Live in der ARD

Die JOKA Biathlon World Team Challenge 2019 wird am Samstag, 28. Dezember, ab 17.50 Uhr live aus der Veltins-Arena in der ARD übertragen.

Die weltweit einmalige Schneeballschlacht-Meisterschaft hat seit 2014 ihr Zuhause beim Biathlon auf Schalke. 24 Teams mit 100 Titel-Hungrigen reisen in diesem Jahr an. Auf einem 12 Mal 7 Meter großen schneebedeckten Spielfeld gegenüberstehen und versuchen, möglichst viele Schneeball-Treffer beim gegnerischen Team zu landen. Die Finalisten treffen in der Arena aufeinander. Der Schlacht-Plan: Gruppenphase 11 bis 14 Uhr, K.O.-Phase 14.20 bis 16 Uhr, Finale 16.20 Uhr. Details: https://www.schneeballschlacht-aufschalke.de/turnierplan.html