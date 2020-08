Männer schlagen nachts auf Gelsenkirchener Kneipengast ein

Völlig unvermittelt schlugen am Samstag, 22. August, zwei Männer auf einen 22-jährigen Kneipengast in Gelsenkirchen-Horst ein und verletzten ihn schwer.

Gelsenkirchen-Horst. Zwei Unbekannte attackieren 22-Jährigen plötzlich in Horster Lokal und flüchten. Opfer wird schwer verletzt und muss ins Krankenhaus.

Zwei Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen, 22. August, einen 22-Jährigen in einer Gaststätte an der Markenstraße in Horst angegriffen

und schwer verletzt.

Der Gelsenkirchener saß gegen 0.20 Uhr mit einem Bekannten in der Kneipe, als sich zwei Männer näherten und plötzlich auf ihn einschlugen. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Gelsenkirchener muss stationär behandelt werden

Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht und musste dort stationär verbleiben. Von den gesuchten Tätern war einer klein und schlank, der andere größer und muskulös. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen telefonisch entgegen (0209 365-7512 oder -8240).

