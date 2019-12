Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mieter mit Lebensbegleitern

Die APD Gelsenkirchen betreibt das Haus mit den drei Alzheimer-Wohngemeinschaften in Gelsenkirchen-Schaffrath. Familiär, selbstbestimmt und gemeinschaftlich – das ist die oberste Maxime für diese Lebensform. Bis zu acht Personen leben in so einer WG, in der rund um die Uhr Betreuung und Pflege abrufbar sind bei Bedarf.

Die Bewohner heißen Mieter, nicht Patienten, und es ist ihr Zuhause, in dem die Lebensbegleiter zu Gast sind – soweit das Selbstverständnis der Einrichtung. Angehörige und das Quartier werden einbezogen. Vier Einrichtungen mit Wohngemeinschaften für Menschen mit demenziellen Erkrankungen betreibt und betreut die APD in Gelsenkirchen: in Schaffrath, Sutum, Rotthausen und auf Graf Bismarck