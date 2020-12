MiR-Tänzer verbringen Weihnachtsfest fern ihrer Heimat

Gelsenkirchen Genevieve O'Keefe und Yu-Chi Chen gehören zur Gelsenkirchener MiR Dance Company. Weihnachten werden sie fern der Heimat verbringen.

Zwischen Gelsenkirchen und Hobart liegen knapp 17.000 Kilometer Luftlinie. Dort, in der Hauptstadt Tasmaniens, ist Genevieve O`Keeffe nicht nur aufgewachsen, dort leben bis heute auch ihre Eltern und die beiden älteren Schwestern. Weihnachten wird sie genauso wenig vor Ort bei ihren Liebsten sein wie Yu-Chi Chen aus Taiwan. Beide gehören zum 16-köpfigen Tänzerteam der hier beheimateten MiR Dance Company. Und sie alle eint, dass sie die Festtage in diesem verflixten Corona-Jahr 2020 jeweils fern ihrer Heimat verbringen müssen. Doch hadern wollen sie nicht. Denn Weihnachten in Deutschland sei zwar ganz anders als bei ihr zu Hause, so O'Keeffe, aber erst dadurch hat sie es noch einmal ganz neu kennen und schätzen gelernt.

Weihnachten in Tasmanien fand für Genevieve O'Keeffe stets in Bikini am Strand statt

"Weihnachten hat mir früher nie so viel bedeutet", erzählt die 27-jährige Frau aus Tasmanien, das zwar eine Insel südlich Australiens, aber dennoch offizieller Teil dieses Landes ist. Dort, auf der Südhalbkugel am anderen Ende der Welt, herrscht jetzt im Dezember Hochsommer. "Und deshalb haben wir die Weihnachtstage zu Hause früher fast immer im Bikini am Strand verbracht", erzählt O'Keeffe und lacht.

So richtige Festtagsgefühle in sich habe sie erstmals nach ihrem Kontinent-Wechsel von Ozeanien nach Europa verspürt. Denn dem Tanz-Studium in Melbourne und Perth sowie ihrem ersten festen Engagement in Australien folgte ein Angebot von der Tanzcompany des Theaters St. Gallen in der Schweiz. "Da habe ich dann zum ersten Mal die Adventszeit mit Schnee, Weihnachtsmarkt und Glühwein erlebt - und habe mich sofort in das europäische Weihnachten verliebt", sagt O'Keefe mit glänzenden Augen. Das ist auch nach ihrem Wechsel ans Musiktheater im Revier zur Saison 2019/20 so geblieben.

Die Mutter schnürt für die Tochter in Deutschland Care-Pakete aus Tasmanien

Und obwohl sie sich in Europa willkommen und gut aufgehoben fühlt, fehlt ihr trotzdem manchmal etwas: die Familie und auch die Heimat. "Wenn ich Eukalyptus rieche, muss ich sofort an Zuhause denken", sagt sie mit etwas Wehmut in der Stimme. Ihre Mutter fand aber schnell die passende Lösung - und schnürt seitdem regelmäßig eine Art Care-Paket, das sie per Post zu ihrer Tochter ins ferne Deutschland schickt. Darin findet O'Keeffe nicht nur Kekse oder Suppen aus Tasmanien, sondern manchmal auch T-Shirts mit Pinguin-Motiven. So hat sie auch in Gelsenkirchen stets ein Stück Tasmanien griffbereit. Das hilft in manch trüber Stunde des Vermissens über das Schlimmste hinweg.

Für Yu-Chi Chen aus Taiwan ist Europa noch immer eine neue Welt

Fern der Heimat ist auch Yu-Chi Chen. Der 22-jährige Tänzer stammt aus der Stadt Chang-Hua in Taiwan. Auch er tanzt seit der Saison 2019/20 für die MiR Dance Company in Gelsenkirchen. Für ihn ist es das allererste Engagement in Europa. "Und das war und ist für mich immer noch eine ganz neue Welt", sagt der Mann mit den pechschwarzen Haaren. Das christlich geprägte Weihnachtsfest habe bei ihm daheim keine oder allenfalls eine untergeordnete Rolle gespielt. Das Weihnachtsfest 2020 will er mit zwei Freunden in seiner Wohnung in Essen verbringen. Aber natürlich chattet er auch mit seinen Eltern, zwei Schwestern und dem Bruder daheim in Taiwan.

Wenn er jetzt in der Weihnachtspause der MiR Dance Company, die ab dem 8. Januar , nach Taiwan heimgeflogen wäre, hätte er sich dort 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. "Das hätte zeitlich gar nicht alles gepasst. Deshalb ist es auch okay für mich, so die Feiertage zu verbringen", sagt Chen.

Sehnlichster Weihnachtswunsch: Schnellstmöglich Impfstoff für alle

Was er sich denn vom Christkind zu Weihnachten wünsche? Da lacht Chen und sagt: "Dass möglichst schnell der Corona-Impfstoff für alle kommt!" Auf dieselbe Frage antwortet Genevieve O`Keeffe: "Ich wünsche mir, dass endlich ein Endpunkt dieser Corona-Krise in Sicht kommt. Damit ich und wir alle einfach mal wieder tun und lassen können, was wir wollen."

Den Heiligen Abend wird sie mit ihrem Partner Tobias und Hund Polly in Berlin verbringen. Aber natürlich wird auch O'Keeffe mit ihrer Familie in Tasmanien über Weihnachten telefonieren oder per Videochat Kontakt aufnehmen. "Das machen wir auch sonst mindestens einmal pro Woche so", sagt sie. Ein 1:1-Ersatz für ihre Eltern und Schwestern wird sie hier natürlich nicht finden. "Aber dann erschafft man sich einfach aus den netten Menschen, die man hier hat, einfach eine Art Ersatz-Familie", sagt O'Keeffe und lächelt sanft. Und wer das schafft, der könne auch in Corona-Zeiten sein ganz persönliches Weihnachts-Wunder erleben...