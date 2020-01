Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein 19-jähriger Gelsenkirchener ist auf dem Weg zum Marienhospital überfallen worden. Er wurde mit einem Messer bedroht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Messer bedroht: Überfall auf einen Gelsenkirchener (19)

Opfer eines Straßenraubes ist ein 19-jähriger Gelsenkirchener am Dienstag, 14. Januar 2020, in Ückendorf geworden. Der junge Mann wurde von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht.

Täter fragten nach der Uhrzeit, dann zückte einer ein Messer

Gegen 7.45 Uhr befand sich der junge Mann auf einem Fußweg, der von der Hattinger Straße aus in Richtung Marienhospital führt. Auf Höhe des Verbindungsweges mit der Straße Am Alten Wasserwerk wurde er von zwei Unbekannten zunächst nach der Uhrzeit gefragt. Als der 19-Jährige sein Handy zückte, forderte einer der Täter unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe des Mobiltelefons. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten in Richtung des Marienhospitals.

Auffälliges Feuermal im Gedächtnis geblieben

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Einer der Täter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er hat ein auffälliges Feuermal an einer Wange und trug zur Tatzeit eine schwarze Winterjacke und eine graue Jogginghose. Der andere Täter ist zwischen 18 und 20 Jahre alt und mit 1,70 bis 1,75 Meter deutlich kleiner. Er war dunkel gekleidet und trug eine auffallend enge Hose.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den gesuchten Männern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.