Theater Musiktheater im Revier: Was das MiR in Gelsenkirchen bietet

Das Musiktheater im Revier, kurz MiR, bietet verschiedene Aufführungen für alle Altersgruppen an. Egal, ob Musical, Puppentheater, Tanzshow oder Führung - das Gelsenkirchener Musiktheater verspricht Abwechslung.

Musicals im MiR: Diese Musiktheaterstücke bietet das Gelsenkirchener Theater

Operetten, Opern und Musicals: Das MiR hält, was sein Name verspricht: viel Musiktheater. Diese Produktionen laufen aktuell oder finden in den nächsten Monaten ihren Weg auf die Bühne:

Klang des Lichts: Dieses Portraitkonzert mit Ausschnitten aus Cellokonzerten und Musiktheaterstücken soll einen Vorgeschmack auf die im Herbst 2024 erscheinende Oper „Innocence" geben. Das Stück wird am 27. Januar 2024 aufgeführt.

NOperas! - Freedom Collective: Das Stück erzählt von einem Untergrund-Club in naher Zukunft, wo sich die Menschen in virtuelle Welten flüchten. Fightclubs dienen hier noch der Erfahrung von Nähe und Körperlichkeit. Das Stück wird vom 10. bis 17. Februar 2024 aufgeführt.

tick, tick … BOOM!: Jonathan Larson, Schöpfer des Erfolgsmusicals „Rent", verarbeitet seine eigenen Erfahrungen als Musicalkomponist: Erfolgsdruck, Versagens- und Zukunftsängste in einer hart umkämpften Branche. Das Stück wird noch bis 23. März 2024 aufgeführt.

Eine Nacht in Venedig: Die komische Operette begleitet einen Kostümball während des venezianischen Karnevals, der reichlich Verwechslungen bereithält - schillernde Persönlichkeiten und Liebeschaos inklusive! Das Stück wird noch bis 7. April 2024 aufgeführt.

Die Operette "Eine Nacht in Venedig" können Theatergänger im MiR noch bis zum 7. April 2024 sehen. Die Verwechslungskomödie wird seit November 2023 im Großen Haus des Gelsenkirchener Musiktheaters gespielt. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Iolanta / Le rossignol: An diesem Opernabend trifft Tschaikowski auf Strawinsky und eine blinde Prinzessin auf eine singende Nachtigall. In beiden Werken geht es um die Schönheit der Welt und dass es manchmal Zeit braucht, diese zu erkennen. Das Stück wird vom 23. März bis 21. April 2024 aufgeführt.

The Story of my Life: Die Grabrede seines einst besten Freundes zu schreiben, fällt Thomas schwer: Sein Freund Alvin nahm sich das Leben und Thomas hadert mit sich: Welche Verantwortung trägt er selbst? Das Stück läuft vom 20. April bis 29. Mai 2024.

Fidelio schweigt.: Beethovens Oper „Fidelio" erhält einen feministischen Anstrich. Die Heldin Leonore schleicht sich in das Staatsgefängnis, in dem ihr Mann Florestan als politischer Häftling des Tyrannen Pizarro einsitzt. Das Stück wird vom 12. Mai bis 2. Juni 2024 aufgeführt.

Un Giorno di Regno: Verdis „vergessene" zweite komische Oper erzählt vom einem falschen polnischen König, der durch Frankreich zieht, damit der eigentliche König unerkannt reisen kann. Am Hof des Onkels seiner Verlobten entsteht immer mehr Liebeschaos, denn nicht nur seine Verlobte, sondern auch ihre Nichte hätten gerne einen anderen Bräutigam. Das Stück wird noch vom 23. März bis 14. Juni 2024 aufgeführt.

Così fan tutte: Die Treue der Frauen sei ein Phantom, behauptet der Zyniker Don Alfonso. Die Schwestern Fiordiligi und Dorabella könnten eine Ausnahme sein, hoffen ihre Verlobten. Don Alfonso rät zu einem Treuetest, der einige Probleme, aber auch Selbstreflexion mit sich bringt. Das Stück wird 8. Juni bis 5. Juli 2024 aufgeführt.

5 Jahre Opernstudio NRW: Junge Talente, aktuelle und frühere Mitglieder des Opernstudios NRW präsentieren Szenen und Arien quer durch die Operngeschichte. Das Stück wird am 6. Juli 2024 aufgeführt.

Hello, Dolly!: Die verwitwete Dolly Levi ist Heiratsvermittlerin. Sie versucht einen New Yorker Hutmacher zu vermitteln, auf den sie allerdings selbst ein Auge geworfen hat. Das Stück wird noch bis zum 7. Juli 2024 aufgeführt.

Zu „It only took a kiss" sollen im Laufe des Jahres 2024 noch der Starttermin und der Inhalt bekannt gegeben werden.

Weitere Angebote im MiR: Puppentheater, Tanzshows und Führungen

Neben klassischen Stücken wie Operetten, Opern und Musicals hat das MiR noch andere Projekte. Unter anderem unterhalten Puppen in Theaterstücken:

Urban Puppets (Mobiles Puppentheater): Romeo und Julia / Die Bremer Stadtmusikanten

Bär im Universum: Für Kinder ab fünf Jahren

: Für Kinder ab fünf Jahren Death is not the end: Stück zum Album „Murder Ballads“

Die MiR-Dance Company widmet sich in ihren Vorführungen der zeitgenössischen Tanzkultur. Diese Stücke können Besucherinnen und Besucher im Musiktheater in Gelsenkirchen bald sehen:

Kometen: 20. Januar bis 23. Februar 2024

Boléro: 30. März bis 2. Juni 2024

: 30. März bis 2. Juni 2024 Move! 2024: 27. und 28. Juni 2024

Das Musiktheater im Revier ermöglicht außerdem Einblicke hinter die Kulissen. Diese Angebote gibt es für Kulturinteressierte:

Monatliche Theaterführung: jeden letzten Samstag im Monat

: jeden letzten Samstag im Monat Musiktheater intensiv - der normale Theaterwahnsinn: Termine bis zum 18. Juni verfügbar

Anfahrt und Parkmöglichkeiten: Zum Musiktheater in Gelsenkirchen anreisen

Für alle, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten, gibt es gute Nachrichten: Jede MiR-Eintrittskarte beinhaltet ein VRR-Ticket und deckt somit die Kosten für die An- und Abreise in der Preisstufe B des Tarifgebiets 26 (Gelsenkirchen, Bochum, Bottrop, Dorsten, Essen Mitte/Nord, Gladbeck, Herne, Marl, Herten und Recklinghausen). Die Station „Musiktheater“ ist zwei Straßenbahnhaltestellen vom Gelsenkirchener Haupfbahnhof entfernt und ist mit den Linien 107, 301 und 302 und einigen Bussen zu erreichen.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Gelsenkirchener MiR anreist, sollte die Haltestelle „Musiktheater“ anpeilen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Wenn Sie mit dem Auto anreisen möchten, führt folgende Adresse zum Parkplatz des Musiktheaters: Rolandstraße, 45881 Gelsenkirchen. Circa eine Stunde vor Vorstellungsbeginn stehen den Besuchern ungefähr 700 kostenlose Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Theater zur Verfügung.

