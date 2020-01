Ingo Oschmann gastiert am 17. Januar 2020 in der Gelsenkirchener Kaue. Restkarten sind noch im Vorverkauf erhältlich.

Gelsenkirchen-Schalke. Der beliebte Entertainer und Zauberkünstler Ingo Oschmann tritt am Freitag, 17. Januar, in der Gelsenkirchener „Kaue“ auf. Es gibt noch Karten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch Karten für Ingo Oschmanns Auftritt in Gelsenkirchen

Das aktuelle Programm von Ingo Oschmann heißt „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“. Wenn sich der in Düsseldorf lebende Entertainer und Zauberkünstler tatsächlich daran hält, sollte er vielleicht heute schon einmal in seiner Heimat loslaufen. Denn spätestens am Freitag, 17. Januar, muss er in Gelsenkirchen angekommen sein. Dann tritt Oschmann ab 20 Uhr in der „Kaue“ auf.

Präsentieren will er dort seine Jubiläumsshow, denn mittlerweile ist der vielseitige Bühnenkünstler seit 25 Jahren auf Tour. Mit zehn verschiedenen Programmen gastierte er seit 1995 in den Spielstätten dieser Republik. Und nun zum Jubiläum will Oschmann seinen Fans noch einmal mit einem Querschnitt seines bisherigen Schaffens begeistern. Restkarten für den Abend in der „Kaue“ (Wilhelminenstraße 176) sind noch im Vorverkauf erhältlich. Infos: www.emschertainment.de.