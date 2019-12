Gelsenkirchen. Der Sprecher der Gelsenkirchener Apotheker weist darauf hin, dass die Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Arzneimitteln an Weihnachten gesichert ist.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Notdienst: Gelsenkirchens Apotheken an Feiertagen im Einsatz

Auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sorgen die Apotheken in Gelsenkirchen für eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Arzneimitteln. „Ob an Heiligabend oder am Neujahrsmorgen – wer dringend ein Arzneimittel benötigt, bekommt es in einer Notdienstapotheke“, versichert Christian Schreiner, Sprecher der Gelsenkirchener Apothekerschaft.

„Die Dienstbereitschaft dauert grundsätzlich 24 Stunden – immer von 9 Uhr morgens bis um 9 Uhr am Folgetag.“ Gerade an den bevorstehenden Feiertagen würden wahrscheinlich viele Patientinnen und Patienten den Apotheken-Notdienst aufsuchen, so Schreiner, denn: „Die Feiertage liegen in diesem Jahr besonders arbeitnehmerfreundlich und ausschließlich an Werktagen. Wer dann krank wird, ist auf den Notdienst angewiesen.“

Bundesweit nehmen fast 20.000 Patienten jede Nacht den Apothekennotdienst in Anspruch

Christian Schreiner, Sprecher der Gelsenkirchener Apothekerschaft. Foto: Michael C. Moeller

Daheim lässt sich die nächstgelegene Notdienstapotheke bequem im Internet unter www.aponet.de finden oder mithilfe der kostenlosen Festnetznummer 0800 0022833 suchen. „Wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten“, sagt Schreiner, „denn jede Apotheke weist per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienstapotheken hin – und zwar vom jeweiligen Standort aus betrachtet.“ Außerdem findet man die nächste Notdienstapotheke problemlos mit der Smartphone-App „Apothekenfinder“.

Bundesweit nehmen fast 20.000 Patienten jede Nacht den Apothekennotdienst in Anspruch. „Besonders wichtig ist der Nacht- und Notdienst für Kinder und ihre Eltern“, so Schreiner. „Dies lässt sich am überdurchschnittlichen Anteil abgegebener Arzneimittel für Kinder ablesen.“