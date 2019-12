Ofen aus: Keine Brötchen an Feiertagen in Gelsenkirchen

Frische Brötchen, Croissants oder Vollkornbrot an den Weihnachtsfeiertagen zu bekommen, wird schwer. Nicht nur die Filialisten lassen ihre Backstuben und Läden geschlossen, sondern nach Auskunft der Gelsenkirchener Bäckerinnung und der Handwerkskammer in Münster auch die kleineren, inhabergeführten Betriebe.

„Wir haben über die Weihnachtsfeiertage geschlossen“, heißt es von Malzer’s und Gatenbröker. Und auch Innungsobermeister Christian Zipper wird am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag die Öfen seiner Backstuben nicht heizen, auch seine sechs Gelsenkirchener Betriebe bleiben zu. Zipper sagt zudem: „Ich weiß von keinem Kollegen in Gelsenkirchen, der an Weihnachten öffnet.“

Ausnahmeregelung am 1. Weihnachtstag und an Neujahr

Grundsätzlich gilt für die Ladenöffnungszeiten in Nordrhein-Westfalen: Am 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag bleiben Geschäfte geschlossen. Außen vor ist laut Handwerkskammer Heiligabend, der bekanntlich auf den Dienstag fällt. „Hier können Kunden bis 14 Uhr einkaufen gehen“, erklärt ein Sprecher in Münster. Was dazu führen könnte, dass es Heiligabend wieder ziemlich voll in den Supermärkten wird.

Seit einigen Jahren dürfen Bäckereien am ersten Weihnachtstag und an Neujahr für fünf Stunden Brötchen und andere Backwaren verkaufen. Das ist im Ladenöffnungsgesetz NRW so geregelt. Noch vor sechs Jahren war es andersherum. Es dürfen seither die Geschäfte öffnen, deren Kernsortiment aus Waren wie Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren bestehen. Allerdings dürfen lediglich diese Waren verkauft werden.

Alternativen: Tankstelle, Bahnhof, Flughafen

Am zweiten Weihnachtstag dürfen Bäckereien generell nicht öffnen. Dies ist eine Besonderheit an Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Wenn zwei Feiertage aufeinander folgen, dürfen Bäcker nur am ersten der beiden Feiertage öffnen.

Wer unbedingt auf frische Brötchen zum Frühstück besteht, kann zur Tankstelle, zum Bahnhof oder zum Flughafen fahren. Sie dürfen auch an den Feiertagen den ganzen Tag über frische Brötchen und Backwaren verkaufen.