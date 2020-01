Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Patientenseminar rund ums Knie

Am Donnerstag, 23. Januar, ab 18 Uhr lädt der neue Chefarzt Interessierte zur einem Informationsabend rund um das Thema „Kniegelenksverschleiß – wie die Orthopädie helfen kann“ ein. Thema bei dem Abend mit Dr. Hermann-Josef Liesenklas sind sowohl konservative als auch operative Möglichkeiten.

Auch physiotherapeutische Maßnahmen werden an dem Abend vorgestellt. Los geht es um 18 Uhr im Augustinushaus an der Ahstraße 7. Um Anmeldung unter der Rufnummer 0209 1723501 wird gebeten. Die Teilnahme ist entgeltfrei.