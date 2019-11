Pkw blockieren auf Ückendorfer Straße die neuen Radwege

Gelsenkirchen. Mehr Politessen haben in Gelsenkirchen immer mehr zu tun. Neues Beispiel: Parken an der Ückendorfer Straße. Werden Autofahrer rücksichtsloser?

Missachtete Halteverbote, unberechtigtes Parken auf Sonderparkplätzen für Schwerbehinderte, zugeparkte Geh- und Radwege – die Liste der Verstöße im Straßenverkehr ist lang. Und es scheint nicht gerade, als ob es besser wird.

Beispiel für rücksichtsloses Parken: die Ückendorfer Straße

Neustes Beispiel für drohenden Dauer-Frust: die Ückendorfer Straße/Ecke Osterfeldstraße. Für die Politessen und Politeure der Stadt sind Kontrollen an dieser Stelle ab sofort ein Dauerauftrag. Denn kaum ist die Kreuzung endlich fertig und die Markierung auf der Straße so gestaltet, dass ein gleichberechtigtes Nebeneinander zwischen Auto- und Radfahrern ersichtlich ist, wird der Radstreifen auf der Ückendorfer Straße direkt hinter der großen Kreuzung Richtung Stadtmitte schon wieder rücksichtslos zugeparkt.

Der Pressesprecher der Stadt Gelsenkirchen, Oliver Schäfer. Foto: Joachm Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Dabei ist es nicht zu übersehen, dass es sich um gesonderte Streifen für Radfahrer handelt: In einigen Abständen ist zwischen Bürgersteig und gestrichelter Linie das Radfahrersymbol aufgezeichnet.

Ückendorfer Straße wurde Dienstag spontan kontrolliert

So haben Radfahrer nun keine andere Chance, als spontan von ihrem Radstreifen nach links auf die Straße auszuweichen. Genau das sollte mit der Neugestaltung und Markierung verhindert werden. „Die Wagen, die da oben parken, verstoßen direkt gegen zwei Vorschriften. Sie stehen teils auf dem Gehweg und teils auf dem Radweg. Das geht gar nicht“, sagt Pressesprecher Oliver Schäfer.

Spontan wurde Dienstagmorgen genau dieser Abschnitt kontrolliert – mit Erfolg. Dort parkten gleich fünf Autos, die den Radstreifen nutzten. „Dabei stand ein Wagen dermaßen verkehrsbehindernd“, so Schäfer, „dass ein Bußgeld von 30 Euro verhängt wurde.“ Die Pkw-Fahrer, die gerade zu ihren Wagen zurückkehrten, seien mündlich verwarnt worden. Die anderen bekamen ein Verwarngeld von 20 Euro.

40 Politessen und Politeure sind im Stadtgebiet unterwegs

Seitdem die Stadt die Zahl der Politessen und Politeure verstärkte – jetzt sind 40 Mitarbeiter im Stadtgebiet unterwegs – wurde eine deutliche Steigerung an Einnahmen registriert. „Im vergangenen Jahr hat die Stadt 86.000 Euro eingenommen, in diesem Jahr sind es schon 110.000 Euro. Aber es sei für die Stadt nicht das Geld, was unser Hauptbeweggrund ist. „Wir wollen gegenseitige Rücksichtnahme“, macht Oliver Schäfer klar. „Die Politessen und Politeure kosten ja auch Geld.“

Für viele Autofahrer scheinen Rücksicht und Sicherheit Fremdwörter zu sein. „Das Parken in zweiter Reihe ist auch immer sehr beliebt. Auch das ist eine starke Gefährdung des Straßenverkehrs, bei der wir durchgreifen“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Man wolle eine lebenswerte Stadt haben und dazu gehöre nun einmal Rücksicht den anderen Mitmenschen gegenüber. Aber nur mit dauerhaften Kontrollen scheine es erreichbar zu sein, dass sich die Verkehrsteilnehmer an die Straßenverkehrsordnung hielten.