Gelsenkirchen. Im September hat ein Unbekannter eine Spielekonsole aus einem Geschäft in Gelsenkirchen gestohlen. Die Polizei sucht ihn mit zwei Fahndungsfotos.

Polizei Gelsenkirchen fragt: Wer kennt diesen Ladendieb?

Mit zwei Fahndungsfotos sucht die Polizei Gelsenkirchen einen tatverdächtigen Ladendieb.

Der Unbekannte steht im Verdacht, am 4. September 2019 gegen 13.40 Uhr in einem Elektronik-Fachmarkt an der Bahnhofstraße eine Spielkonsole gestohlen zu haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.