Die Polizei Gelsenkirchen rückte am Wochenende zu einer Rauferei zwischen zwei Männern aus. Auch ein Diensthund war dabei – und musste eingreifen.

Gelsenkirchen-Erle.

Polizei Gelsenkirchen setzt bei Keilerei Diensthund ein

Eine schmerzhafte Erfahrung mit einem Diensthund machen musste ein aggressiver Mann, der in am Samstag in Gelsenkirchen einen handfesten Streit geraten war, der die Polizei auf den Plan rief.

Keiler auf einem Tankstellengelände

Die Keilerei begann frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr auf einem Tankstellengelände im Stadtteil Erle zwischen dem 33-jährigen Gelsenkirchener und einem bislang noch unbekannten Mann. Noch während der polizeilichen Aufnahme wurde der alkoholisierte Mann den Beamten gegenüber derart aggressiv, dass sie sich entschieden, ihn sicherheitshalber ins Gewahrsam zu nehmen, bis sein Zustand wieder normal war und er sich wieder beruhigt hatte.

Polizisten versucht, mit Fäusten zu schlagen

Dieser Maßnahme widersetzte sich der Gelsenkirchener allerdings nach Kräften. Zunächst versuchte er, sich aus dem Polizeigriff herauszuwinden, anschließend setzte er alles daran, einen Polizeibeamten mit Fäusten zu traktieren.

Diensthund wird losgelassen

Was der Angetrunkene wohl nicht mitbekommen hatte: Auch ein Diensthundeführer war vor Ort, nebst Vierbeiner. Und weil selbst die Androhung, den Hund einzusetzen nichts fruchtete, wurde das blitzschnelle Muskelpaket von der Leine gelassen.

Der Angreifer erlitt eine Verletzung, was ihn aber laut Polizei aber nicht daran hinderte, „weiterhin körperlich Widerstand“ zu leisten. Am Ende landete er trotzdem in einer Zelle, ein Arzt versorgte den Randalierer. Gegen den aggressiven Gelsenkirchener wurde eine Strafanzeige erstattet.