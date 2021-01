Polizei Gelsenkirchen sucht Diebin und EC-Kartenbetrügerin

Gelsenkirchen-Altstadt Fotos einer Überwachungskamera sollen der Gelsenkirchener Polizei helfen, eine Diebin und EC-Kartenbetrügerin zu fassen.

Eine Diebin und EC-Kartenbetrügerin sucht die Gelsenkirchener Polizei. Das zuständige Gericht hat Bilder einer Überwachungskamera freigegeben für die Fahndung.

Mit gestohlener EC-Karte in Gelsenkirchen Bargeld abgehoben

Einer 49-jährigen Gelsenkirchenerin ist 26. September vergangenen Jahres, einem Samstag, gegen 15.30 Uhr beim Bezahlen in einem Geschäft an der Bahnhofstraße aufgefallen, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Mit der darin enthaltenen EC-Karte hob die gesuchte Frau später an einem Geldautomaten in Gelsenkirchen Geld ab.

Hinweise an: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Weitere Fotos sind hier zu finden: https://url.nrw/4qf

