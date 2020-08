Polizeikontrolle: Mann flüchtet erst mit Auto, dann zu Fuß

Gelsenkirchen-Schalke. Ein Gelsenkirchener (33) flüchtet vor einer Polizeikontrolle - erst mit dem Auto, dann zu Fuß. Die Beamten konnten ihn jedoch stellen.

Erst eine Verfolgung mit dem Auto, dann zu Fuß: Beamte der Gelsenkirchener Polizei wollten am Dienstag, 18. August, in Schalke an der Kreuzung Gewerkenstraße/ Tannenbergstraße einen schwarzen Mercedes kontrollieren. Der 33-jährige Fahrer des Wagens allerdings versuchte sich der Kontrolle zu entziehen - und gab Gas.

Nach Fahrt in die Sackgasse setzt Gelsenkirchener Flucht zu Fuß fort

Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Gelsenkirchener durch Schalke, bis er schließlich in die Straße "Aufm Wasserkamp" einbog. Doch hier war die Fahrt für den Gelsenkirchener relativ schnell zuende: Er war in einer Sackgasse gelandet. Nach einer Vollbremsung verließ der Mann den Wagen und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Die Polizisten konnten ihn jedoch stellen und nahmen ihn vorläufig fest. Der Grund: Der 33-Jährige besaß keinen Führerschein, zudem lieferte ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis. Die Kennzeichen des Mercedes waren zur Fahndung ausgeschrieben, berichtet die Polizei weiter. Die Beamten stellten den Wagen und auch die Kennzeichen sicher.

Weiter Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.