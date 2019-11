Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere

Die Oper „Die Sache Makropulos“ feiert am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr Premiere. Weitere Vorstellungen: 12., 15., 29. Dezember. 4., 12., 24. Januar. 9. Februar. Gesungen wird in tschechischer Sprache mit deutscher Übertitelung. Die Oper kommt in rund 100 Minuten pausenlos auf die Bühne.

Schon am 4. Dezember können Interessenten um 16 Uhr im MiR den „Kaffeeklatsch mit Dietrich W. Hilsdorf“ besuchen. Mit dabei sein wird auch Tenor Mario Brell. Eintritt frei. Karten und Infos unter 0209 4097-200 oder www.musiktheater-im-revier.de