Gelsenkirchen. Die 6. Figurentheaterwoche Gelsenkirchen beginnt am Samstag mit der „Europäischen Marionettengala“. Nicht nur dieses Stück ist schon ausverkauft.

Puppenspiel in Gelsenkirchen: 14 Aufführungen ausverkauft

Die Nachfrage im Vorfeld war riesig: 14 der 17 Aufführungen der 6. Figurentheaterwoche Gelsenkirchen sind bereits ausverkauft. Das gilt auch für die „Europäische Marionettengala“, mit der das renommierte Festival an diesem Samstagabend um 20 Uhr im Consol-Theater in Bismarck eröffnet wird. „Wir erwarten an den neun Tagen addiert über 2000 Besucher“, erklärte Festivalleiter Hans-Joachim Siebel. Das wäre nochmals eine Verbesserung im Vergleich zum bisherigen Rekordwert, der bei der fünften Auflage im Jahr 2018 aufgestellt wurde.

„Es ist doch schön, dass es brummt“, freut sich Siebel über das große Interesse an dieser Traditionsveranstaltung. Die erlebte im Jahr 1976 ihre Premiere – damals noch unter dem Namen „Tage des deutschen Puppenspiels“ und mit dem Revierpark Nienhausen als Spielstätte. Seit 2010 firmiert das Festival unter seinem jetzigen Namen mit dem Consol Theater als Festivalzentrum.

Eine Zusatzveranstaltung wegen der großen Kartennachfrage

Die Inszenierung „Babylon“ mit Puppenspiel-Star Neville Tranter, die im Rahmen der 6. Figurentheaterwoche in Gelsenkirchen zu sehen sein wird, ist bereits ausverkauft. Foto: Foto: Veranstalter

Aufgrund der hohen Nachfrage ist eine Zusatzveranstaltung ins Programm aufgenommen worden: Die Inszenierung „Bei Vollmond spricht man nicht“ des Theaters Anna Rampe aus Berlin, das am Montag, 27. Januar, um 10 Uhr im Bonhoeffer-Haus in Hassel gezeigt wird, erlebt am gleichen Ort um 12 Uhr eine Wiederholung.

Das für den 2. Februar angekündigte Stück „Ronja Räubertochter“ des Meininger Staatstheaters kann hingegen aufgrund der Erkrankung eines Puppenspielers nicht gezeigt werden. Es gibt laut Siebel aber „hochwertigen Ersatz“: Dieselbe Bühne zeigt um 15 Uhr das Stück „Papagenos Zauberflöte“ – eine Marionetteninszenierung für Menschen ab sechs Jahren, die laut Veranstalter „Neugier auf Mozart und seine Zeit macht“. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Tickets und Kontakt

Tickets gibt es noch für folgende Inszenierungen: Mi., 29. Januar, 15 Uhr: „König Sofus", Hohenloher Figurentheater; Do., 30. Januar, 15 Uhr: „Ein Schaf fürs Leben", Marotte Figurentheater; So., 2. Februar, 15 Uhr: „Papagenos Zauberflöte", Meininger Staatstheater im Consol-Theater. „Auch der Besuch von Kindergarten- oder Schulgruppen ist für einige Vorstellungen noch möglich", so Siebel. Tickets: 0209 988 22 82.