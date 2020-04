Radio Emscher Lippe: Hemme ist neuer Chefredakteur

Gladbeck/Bottrop/Gelsenkirchen. Lennart Hemme ist bekannt als Morgenmoderator für Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen. Er folgt auf Ralf Laskowski.

Lennart Hemme ist neuer Chefredakteur von Radio Emscher Lippe. Der 32-Jährige war bisher Morgenmoderator des Senders für die Städte Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen und tritt die Nachfolge von Ralf Laskowski an, der den Sender zum Jahresende verließ.

Lennart Hemme (32) moderiert seit 2011 die Frühsendung

„Mit Lennart Hemme haben wir einen langjährigen Mitarbeiter für diese wichtige Aufgabe gewinnen können“, freut sich der Vorstandsvorsitzende der Veranstaltergemeinschaft, Hans-Joachim Dohm. „Gerade weil er die Redaktion und das Sendegebiet in- und auswendig kennt, wird er Radio Emscher Lippe für die Zukunft gut aufstellen, auch wenn der Wechsel in der Chefredaktion in eine journalistisch und wirtschaftlich herausfordernde Phase fällt.“

Die Hörer und die Redaktion von Radio Emscher Lippe kennen Hemme seit mehr als acht Jahren. Nach Stationen in Münster und Potsdam und seinem Volontariat im NRW-Lokalfunk moderiert er seit dem Jahr 2011 die Frühsendung. Er arbeitete zuletzt auch als Chef vom Dienst und kommissarischer Chefredakteur für den Sender.