Rästelhafter Vorfall: Wer hat das Feuer im Auto gelöscht?

Rätselhafter Vorfall in Hassel: Aus einem grauen Mazda haben unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 20. August, bis Freitag, 21. August, ein eingebautes Navigationssystem gestohlen und anschließend im Innenraum des Autos Feuer gelegt. Wer das Feuer gelöscht hat, ist bislang unklar.

Gelsenkirchen: 36-Jährigem Besitzer fiel der Schaden erst am nächsten Morgen auf

Dem 36-jährigen Besitzer des Wagens fielen der Schaden und der da bereits gelöschte Brand erst gegen 6 Uhr am Freitagmorgen auf. Nach dem Bericht der Polizei soll er sein Auto gegen 20 Uhr am Donnerstagabend am Ellaweg in Hassel abgestellt haben. Die Täter haben einen Schaden im fünfstelligen Bereich hinterlassen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder unter der Durchwahl -8240 (Kriminalwache) zu melden.

